Прикольні привітання з 8 березня: найкраща добірка

Щороку 8 березня в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. У 2020 році свято випадає на неділю.
Цього дня прийнято проявляти по відношенню до жінок особливу увагу, а запам'ятається це свято, якщо проявити оригінальність. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з прикольними привітаннями з 8 березня.
Святкувати чи то 8 березня
bessarabiainform.com
Прикольні привітання з 8 березня у віршах
Навряд чи сьогодні мене хтось впізнає:
О шостій я встану і швидко вдягнусь.
Я квіти, кохана, тобі назбираю!
Не знаю, о котрій тепер повернусь...
***
Ось була б моя воля –
Свято б влітку відзначав!
Я нарвав би квітів в полі
І дівчатам всім роздав.
А у березні троянди
На базарі дорогі,
Краще не куплю нічого
І поїду в Дубаї.
Тож, дівчата, я вітаю,
З 8 Березня всіх вас,
І сьогодні вам бажаю,
Море золота й прикрас!
***
Я вітаю з Днем мімози,
З Днем, коли ще є морози,
З Днем, коли всі дами п'яні,
Сексуальні та рум'яні.
З днем, коли купують квіти
Всі чоловіки на світі.
З 8 березня тебе,
Як це свято всіх гребе!
Прикольні привітаня з 8 березня в прозі
Ти прекрасна - годі й казати, але є у нас тобі порада: частіше посміхайся, смійся, розважайся. І навіть через багато років залишайся молодою, життєрадісною, шаленою. Нехай у тебе все в житті виходить, щастя в домі приживається, удача ходить по п'ятах, і повага – тут і там. Будь завжди коханою, яскравою, вітаємо з 8 Березня!
***
Всі жінки в світі – це один великий торт з шоколадом, фруктами, безе, кремом, на різний смак і колір. Комусь подобається шоколад, але не подобається безе, хтось не виносить жирного крему, а інший тільки його і їсть. Так будь же завжди вишенькою на цьому торті! З 8 березня!
***
Вітаю з 8 березня! Бажаю бути діловою ковбасою, пустотливою бабкою, норовливою козою та досконалою Мері з апетитним Поппінс. Бажаю з півоберту заводитися тільки в ліжку, бажаю не сидіти в очікуванні дива, а чудити самостійно!
Прикольні привітання з 8 березня – листівки
Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, що можна подарувати жінкам на 8 березня, щоб порадувати і здивувати.
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