Прикольні привітання з 8 березня: найкраща добірка

Щороку 8 березня в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. У 2020 році свято випадає на неділю.

Цього дня прийнято проявляти по відношенню до жінок особливу увагу, а запам'ятається це свято, якщо проявити оригінальність. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з прикольними привітаннями з 8 березня.

Святкувати чи то 8 березня bessarabiainform.com

Прикольні привітання з 8 березня у віршах

Навряд чи сьогодні мене хтось впізнає:

О шостій я встану і швидко вдягнусь.

Я квіти, кохана, тобі назбираю!

Не знаю, о котрій тепер повернусь...

***

Ось була б моя воля –

Свято б влітку відзначав!

Я нарвав би квітів в полі

І дівчатам всім роздав.

А у березні троянди

На базарі дорогі,

Краще не куплю нічого

І поїду в Дубаї.

Тож, дівчата, я вітаю,

З 8 Березня всіх вас,

І сьогодні вам бажаю,

Море золота й прикрас!

***

Я вітаю з Днем мімози,

З Днем, коли ще є морози,

З Днем, коли всі дами п'яні,

Сексуальні та рум'яні.

З днем, коли купують квіти

Всі чоловіки на світі.

З 8 березня тебе,

Як це свято всіх гребе!

Прикольні привітаня з 8 березня в прозі

Ти прекрасна - годі й казати, але є у нас тобі порада: частіше посміхайся, смійся, розважайся. І навіть через багато років залишайся молодою, життєрадісною, шаленою. Нехай у тебе все в житті виходить, щастя в домі приживається, удача ходить по п'ятах, і повага – тут і там. Будь завжди коханою, яскравою, вітаємо з 8 Березня!

***

Всі жінки в світі – це один великий торт з шоколадом, фруктами, безе, кремом, на різний смак і колір. Комусь подобається шоколад, але не подобається безе, хтось не виносить жирного крему, а інший тільки його і їсть. Так будь же завжди вишенькою на цьому торті! З 8 березня!

***

Вітаю з 8 березня! Бажаю бути діловою ковбасою, пустотливою бабкою, норовливою козою та досконалою Мері з апетитним Поппінс. Бажаю з півоберту заводитися тільки в ліжку, бажаю не сидіти в очікуванні дива, а чудити самостійно!

Прикольні привітання з 8 березня – листівки

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, що можна подарувати жінкам на 8 березня, щоб порадувати і здивувати.

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