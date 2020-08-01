Прикмети в Ільїн день: чи можна працювати, купатися, грати весілля і де шукати скарб

Вважається, що в День Іллі не можна працювати, щоб не образити святого. Фото: unsplash.com

Православні віряни 2 серпня відзначають Ільїн день – свято, присвячене пам'яті старозавітного пророка Ілії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, чи можна купатися, працювати і грати весілля в цей день.

Чи можна працювати в День Іллі?

Вважається, що в День Іллі, 2 серпня, не можна працювати, щоб не образити святого. Особливо це стосується важкої фізичної праці. Рекомендується відвідати церкву і приділити час думкам про духовне.

Чи можна грати весілля?

Весілля в День Іллі вважається доброю прикметою, оскільки пророк Ілія – покровитель шлюбу. Кажуть, вінчання 2 серпня сприяє благополучному і багатому сімейному життю.

За повір'ям, на Іллю і після нього не можна купатися у водоймах Фото: slavianka.com

Чи можна купатися на Іллю?

Згідно з народним повір'ям, на Іллю-пророка і після нього не можна купатися у водоймах. Крім того, що вода ставала дуже холодною, вважалося, що в ній цього дня можна зустріти будь-яку нечисть. "До Іллі люди купаються, а після нього з річкою прощаються", – така народна приказка популярна і в наші часи.

Також заборона на купання може пояснюватися тим, що вода в цей період зазвичай починає цвісти, що може принести шкоду здоров'ю і шкірі.

Однак служителі церкви підкреслюють, що керуватися потрібно не повір'ям, а здоровим глуздом: наприклад, не купатися у стані алкогольного сп'яніння, не залишати сміття біля водойм тощо.

Як шукати скарб на Ільїн день?

У далекому минулому 2 серпня наші пращури ворожили за блискавками. Куди блискавка вдарить в цей день – там шукали скарб. При цьому, як відомо, церква ворожінь на Іллю, як і в будь-який інший день, категорично не вітає.

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