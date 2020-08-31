Прикмети та свята на 31 серпня: що не можна робити в цей день

Юля Ухіна Свята 05:00, 31.08.2020

31 серпня 2020 року у світі відзначають День блогу. Також православна церква вшановує пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра. У народі цей день називають Досівки, Кінське свято.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День блогу

У 2005 році активні користувачі LiveJournal угледіли в слові blog цифри 3108 у зв'язку з чим з'явилася ця дата. Ініціатори закликають присвятити свято знайомству з блогерами з різних країн. Для цього пропонується написати короткі рецензії про п'ять блогів та 31 серпня опублікувати записи у себе з посиланнями на авторські сторінки.

День блогу: що це за свято. pixabay

День пам'яті Флора і Лавра (Кінське свято)

31 серпня православні вшановують святих братів Флора і Лавра, а називається день в народі Досівки, Кінське свято, Флор і Лавр – лошадники. Віряни вшановували ранньохристиянських мучеників, які за легендами прославилися своїм мистецтвом зодчества, умінням зцілювати та щедрістю.

Святі Флор і Лавр. izi.travel

А ще наші предки в цей день особливо доглядали за кіньми, адже святих вважають покровителями цих тварин.

Прикмети на 31 серпня

Прикмети на 31 серпня. news-r.ru

  • Якщо на Флора і Лавра коні поводяться неспокійно і б'ють копитами – чекай негоди;

  • Низькі хмари у цей день передвіщали негоду.

  • Флор працювати на конях не велить, інакше коні впадуть.

  • У Кінське свято закінчуй посів жита.

  • Якщо до Флора не посієш, один бур'ян народиться.

Що не можна робити 31 серпня

  • Не можна працювати на конях в цей день.

  • Також заборонено 31 серпня запрягати воза і випалювати тавро на худобі.

  • Вважається, що в цей день не можна конфліктувати.

  • Не носіть 31 серпня старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.

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