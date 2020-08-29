Прикмети та свята на 30 серпня: що не можна робити в цей день

Юля Ухіна Свята 18:00, 29.08.2020 Оновлено: 18:10, 29.08.2020

30 серпня 2020 року у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а в Україні – День шахтаря. Також православна церква вшановує пам'ять святого Мирона Кизичеського. У народі свято називають День Мирона, або Вдова помочі.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Щорічно 30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, організований під егідою ООН у 2011 році. Він покликаний привернути увагу громадськості до глобальних проблем терору, викрадень і незаконного затримання людей.

libkids51.ru

День шахтаря

Це професійне свято встановлене у 1993 році указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості. Відзначається щорічно в останню неділю серпня.

День шахтаря: коли відзначають. golos.ua

День Мирона, або Вдова помочі

30 серпня за народним календарем – День Мирона. Інша назва свята – Вдова помочі. У церковному календарі – це день вшанування пам'яті святого Мирона Кизичеського.

Святий Мирон Кизичеський. hram-olgi.ru

Вважалося, що 30 серпня обов'язково потрібно допомагати сиротам та жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь.

Прикмети на 30 серпня

Прикмети на 30 серпня. wikipedia.org

  • Туман і роса вранці – на хорошу погоду.

  • Небо затягнулося хмарами – до негоди.

  • Сонце на сході червоне – вітряну погоду.

  • Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.

  • Птахи відлетіли у вирій – скоро похолодає.

  • Якщо в цей день добра погода, то ранньої весни не буде.

Що не можна робити 30 серпня

  • 30 серпня краще не стригтися і не фарбувати волосся. Кардинальна зміна іміджу погано відіб'ється на кар'єрі.

  • Не рекомендується довго спати та валятися в ліжку, інакше почнуться проблеми з фінансами.

  • Також не варто скупитися 30 серпня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про вихідні дні у вересні 2020 : скільки будуть відпочивати українці.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

На Київщині жінка вмирала під стінами мерії, "швидка" не приїхала

Маск заявив про успішну імплантацію чіпа в мозок

Україні потрібно триматися заодно з Європою і США, Путін цього боїться, – Клімкін

У лавах ЗСУ викрили військового, який воював за "ДНР". Відео

КСУ визнав незаконним обмеження зарплат чиновників у 47 тисяч грн