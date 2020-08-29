Прикмети та свята на 30 серпня: що не можна робити в цей день. best-wallpaper.net.
30 серпня 2020 року у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а в Україні – День шахтаря. Також православна церква вшановує пам'ять святого Мирона Кизичеського. У народі свято називають День Мирона, або Вдова помочі.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
Щорічно 30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, організований під егідою ООН у 2011 році. Він покликаний привернути увагу громадськості до глобальних проблем терору, викрадень і незаконного затримання людей.
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Це професійне свято встановлене у 1993 році указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості. Відзначається щорічно в останню неділю серпня.
День шахтаря: коли відзначають. golos.ua
30 серпня за народним календарем – День Мирона. Інша назва свята – Вдова помочі. У церковному календарі – це день вшанування пам'яті святого Мирона Кизичеського.
Святий Мирон Кизичеський. hram-olgi.ru
Вважалося, що 30 серпня обов'язково потрібно допомагати сиротам та жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь.
Прикмети на 30 серпня. wikipedia.org
Туман і роса вранці – на хорошу погоду.
Небо затягнулося хмарами – до негоди.
Сонце на сході червоне – вітряну погоду.
Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.
Птахи відлетіли у вирій – скоро похолодає.
Якщо в цей день добра погода, то ранньої весни не буде.
30 серпня краще не стригтися і не фарбувати волосся. Кардинальна зміна іміджу погано відіб'ється на кар'єрі.
Не рекомендується довго спати та валятися в ліжку, інакше почнуться проблеми з фінансами.
Також не варто скупитися 30 серпня.
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