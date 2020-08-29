Прикмети та свята на 30 серпня: що не можна робити в цей день. best-wallpaper.net.

30 серпня 2020 року у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а в Україні – День шахтаря. Також православна церква вшановує пам'ять святого Мирона Кизичеського. У народі свято називають День Мирона, або Вдова помочі.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Щорічно 30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, організований під егідою ООН у 2011 році. Він покликаний привернути увагу громадськості до глобальних проблем терору, викрадень і незаконного затримання людей.

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День шахтаря

Це професійне свято встановлене у 1993 році указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості. Відзначається щорічно в останню неділю серпня.

День шахтаря: коли відзначають. golos.ua

День Мирона, або Вдова помочі

30 серпня за народним календарем – День Мирона. Інша назва свята – Вдова помочі. У церковному календарі – це день вшанування пам'яті святого Мирона Кизичеського.

Святий Мирон Кизичеський. hram-olgi.ru

Вважалося, що 30 серпня обов'язково потрібно допомагати сиротам та жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь.

Прикмети на 30 серпня

Прикмети на 30 серпня. wikipedia.org

Туман і роса вранці – на хорошу погоду.

Небо затягнулося хмарами – до негоди.

Сонце на сході червоне – вітряну погоду.

Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.

Птахи відлетіли у вирій – скоро похолодає.

Якщо в цей день добра погода, то ранньої весни не буде.

Що не можна робити 30 серпня

30 серпня краще не стригтися і не фарбувати волосся. Кардинальна зміна іміджу погано відіб'ється на кар'єрі.

Не рекомендується довго спати та валятися в ліжку, інакше почнуться проблеми з фінансами.

Також не варто скупитися 30 серпня.

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