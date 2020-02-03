Прикмети та свята 4 лютого: що не можна робити в цей день

4 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями

Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями (World Cancer Day), або Всесвітній день боротьби проти раку, що відзначається 4 лютого, - це щорічний захід, який організовується Міжнародним протираковим союзом (International Union Against Cancer, UICC) з 2005 року.

Прикмети на 4 лютого

Якщо вдень світить сонце – чекайте весну раніше.

Багато снігу – до хорошого урожаю зернових.

Снігопад в цей день віщує добрий урожай влітку і восени.

Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.

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Що не можна робити 4 лютого

З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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