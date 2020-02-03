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3 лютого • оновлено в 19:15
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Прикмети та свята 4 лютого: що не можна робити в цей день

1.6т
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4 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети та свята 4 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями

Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями (World Cancer Day), або Всесвітній день боротьби проти раку, що відзначається 4 лютого, - це щорічний захід, який організовується Міжнародним протираковим союзом (International Union Against Cancer, UICC) з 2005 року.

Прикмети та свята 4 лютого: що не можна робити в цей день

Прикмети на 4 лютого

  • Якщо вдень світить сонце – чекайте весну раніше.

  • Багато снігу – до хорошого урожаю зернових.

  • Снігопад в цей день віщує добрий урожай влітку і восени.

  • Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.

Прикмети та свята 4 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 4 лютого

  • З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

Прикмети та свята 4 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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