Прикмети та свята 31 січня: що не можна робити в цей день

31 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день ювеліра. Іменини у Кирила, Оксани, Марка, Дмитра та Олексія.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день ювеліра
31 січня в усьому світі своє професійне свято – Міжнародний день ювеліра – відзначають майстри ювеліри. Дата ж була обрана в зв'язку з тим, що саме в січні ювеліри реєструють свої клейма.
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Прикмети на 31 січня
Ворони кружляють зграями – чекайте сильних морозів.
Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни.
Якщо відлига – літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим.
Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго.
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Що не можна робити 31 січня
У цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії.
Не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки та скандали. Відкладіть переїзд на інший день.
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