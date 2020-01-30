Прикмети та свята 31 січня: що не можна робити в цей день

31 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день ювеліра. Іменини у Кирила, Оксани, Марка, Дмитра та Олексія.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Міжнародний день ювеліра

31 січня в усьому світі своє професійне свято – Міжнародний день ювеліра – відзначають майстри ювеліри. Дата ж була обрана в зв'язку з тим, що саме в січні ювеліри реєструють свої клейма.

pexels.com

Прикмети на 31 січня

Ворони кружляють зграями – чекайте сильних морозів.

Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни.

Якщо відлига – літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим.

Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго.

pexels.com

Що не можна робити 31 січня

У цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії.

Не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки та скандали. Відкладіть переїзд на інший день.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!