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30 січня • оновлено в 23:53
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Прикмети та свята 31 січня: що не можна робити в цей день

1.3т
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31 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день ювеліра. Іменини у Кирила, Оксани, Марка, Дмитра та Олексія.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети та свята 31 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

Міжнародний день ювеліра

31 січня в усьому світі своє професійне свято – Міжнародний день ювеліра – відзначають майстри ювеліри. Дата ж була обрана в зв'язку з тим, що саме в січні ювеліри реєструють свої клейма.

Прикмети та свята 31 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 31 січня

  • Ворони кружляють зграями – чекайте сильних морозів.

  • Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни.

  • Якщо відлига – літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим.

  • Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго.

Прикмети та свята 31 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 31 січня

  • У цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії.

  • Не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки та скандали. Відкладіть переїзд на інший день.

Прикмети та свята 31 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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