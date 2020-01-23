Прикмети та свята 24 січня: що не можна робити в цей день

24 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, в цей день святкують Міжнародний день ескімо і Міжнародний день освіти.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день ескімо
24 січня відзначається Міжнародний день ескімо (International Eskimo Pie Day). Дата для його установи була обрана тому, що саме в цей день в 1922 році власник магазина солодощів в місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо.
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Міжнародний день освіти
Своєю резолюцією від 3 грудня 2018 роки (A / RES / 73/25) Генеральна Асамблея ООН проголосила 24 січня Міжнародним днем освіти (International Day of Education), визнаючи його роль в досягненні миру і розвитку.
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Народні прикмети на 24 січня
Сильна відлига 24 січня означає, що весна буде дуже короткою.
Сильна холоднеча – нечисть розважається. Злих духів виганяли з будинків під час Святок, а тому, вважалося, що зараз, 24 січня, вони зібралися разом і бешкетують.
Якщо вранці йде сніг, то ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
Якщо в лісі чути відлуння – прикмета того, що будуть морози.
Якщо вівці голосно бекають і всім стадом забиваються в кут, то незабаром погода зіпсується.
Мокра шерсть в овець – бути дощовому році.
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