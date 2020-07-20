Прикмети та свята 20 липня: що не можна робити в цей день

20 липня 2020 року у світі святкують Міжнародний день шахів та Міжнародний день торта. А за народним календарем відзначається День Явдохи Сіногнойки.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 20 липня та які народні прикмети актуальні в цей день.

Міжнародний день шахів

Це свято присвячене шахам відзначається з 1966 року. За даними Всесвітньої шахової федерації у 2012 році у світі налічувалося 605 мільйонів людей, які грають у шахи.

Міжнародний день шахів: що це за свято (фото - habr.com)

Міжнародний день торта

20 липня відзначають Міжнародний День Торта. Це свято присвячене не лише популярному десерту, але дружбі та миру між людьми, країнами, народами. Девіз свята – "Я прийду до тебе з тортом".

Міжнародний день торта: що це за свято (фото - smachno.24tv.ua)

День Явдохи Сіногнойки

Народне свято Явдохи Сіногнойки щорічно відзначається 20 липня. У православ'ї в цей день шанують преподобну Евфросінію (Явдоху). Назву "Сіногнойка" свято отримало через високу вологість повітря і велику ймовірність опадів у цей час, через що трава в копицях пріла і гнила.

День Явдохи Сіногнойки: коли відзначають (фото – fonwall.ru )

Прикмети на 20 липня

Якщо 20 липня йде дощ – сіно буде зіпсованим.

Якщо на Явдоху почнеться дощ, то він буде йти ще 7 тижнів.

Дубові віники, виготовлені в цей день, мають особливу цілющу силу.

Якщо окурити будинок димом дубового листя – в ньому не буде пожежі.

Що не можна робити 20 липня

20 липня не можна купатися, тому що вас потягне водяний під воду.

Краще не підходити до корови. Якщо вона вас обнюхає, то швидше за все ви скоро захворієте.

Не варто 20 липня засмучуватися з будь-якого приводу, день створений для веселощів та пісень.

Не можна обманювати й заздрити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.