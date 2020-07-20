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Прикмети та свята 20 липня: що не можна робити в цей день

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Свята
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Прикмети та свята 20 липня: що не можна робити в цей день

Прикмети та свята 20 липня: що не можна робити в цей день (фото - goodfon.ru).

20 липня 2020 року у світі святкують Міжнародний день шахів та Міжнародний день торта. А за народним календарем відзначається День Явдохи Сіногнойки.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 20 липня та які народні прикмети актуальні в цей день.

Міжнародний день шахів

Це свято присвячене шахам відзначається з 1966 року. За даними Всесвітньої шахової федерації у 2012 році у світі налічувалося 605 мільйонів людей, які грають у шахи.

Міжнародний день шахів: що це за свято (фото - habr.com)

Міжнародний день шахів: що це за свято (фото - habr.com)

Міжнародний день торта

20 липня відзначають Міжнародний День Торта. Це свято присвячене не лише популярному десерту, але дружбі та миру між людьми, країнами, народами. Девіз свята – "Я прийду до тебе з тортом".

Міжнародний день торта: що це за свято (фото - smachno.24tv.ua)

Міжнародний день торта: що це за свято (фото - smachno.24tv.ua)

День Явдохи Сіногнойки

Народне свято Явдохи Сіногнойки щорічно відзначається 20 липня. У православ'ї в цей день шанують преподобну Евфросінію (Явдоху). Назву "Сіногнойка" свято отримало через високу вологість повітря і велику ймовірність опадів у цей час, через що трава в копицях пріла і гнила.

День Явдохи Сіногнойки: коли відзначають (фото – fonwall.ru )

День Явдохи Сіногнойки: коли відзначають (фото – fonwall.ru )

Прикмети на 20 липня

  • Якщо 20 липня йде дощ – сіно буде зіпсованим.

  • Якщо на Явдоху почнеться дощ, то він буде йти ще 7 тижнів.

  • Дубові віники, виготовлені в цей день, мають особливу цілющу силу.

  • Якщо окурити будинок димом дубового листя – в ньому не буде пожежі.

Що не можна робити 20 липня

  • 20 липня не можна купатися, тому що вас потягне водяний під воду.

  • Краще не підходити до корови. Якщо вона вас обнюхає, то швидше за все ви скоро захворієте.

  • Не варто 20 липня засмучуватися з будь-якого приводу, день створений для веселощів та пісень.

  • Не можна обманювати й заздрити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

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