19 липня 2020 року в Україні святкують День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. А за народним календарем відзначається Сисоєв день.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Це професійне свято встановлене в червні 2006 року указом третього президента України Віктора Ющенка на підтримку ініціативи працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України. Відзначається щорічно у третю неділю липня.

Прикмети та свята 19 липня: що не можна робити в цей день (фото – kp.ru)

Сисоєв день

19 липня православна церква вшановує пам'ять монаха-відлюдника – Сисоя Великого. За походженням християнський святий був коптом, жив у печері, розташованій в єгипетській пустелі. До нього там проживав преподобний Антоній. Сисой вчив смиренню та вірив в милосердя Господа. Він вважав, що якщо людина щиро покається у своїх гріхах, то Бог протягом трьох днів прийме його покаяння.

Преподобний Сисой Великий (фото – znaj.ua)

Сисой Великий помер у 429 році до н. е. в оточенні своїх учнів. Перед самою смертю обличчя старця засяяло. Він сказав учням, що побачив ангелів, святих пророків і Господа.

У народі здавна вважали, що на Сисоєв день особливі властивості набуває роса. Вона дає сили і здоров'я як людям, так і тваринам і птахам.

Прикмети на 19 липня

Народні прикмети на 19 липня (фото – million-wallpapers.ru)

Зелений місяць – до дощу.

Місяць в серпанку – до похолодання.

Білий місяць блищить яскраво – до холодної погоди, але дощу не чекай.

Листя вже жовтіють – осінь буде ранньою.

Що не можна робити 19 липня

Давати та брати в борг, а також вирішувати інші фінансові питання.

Сваритися зі своєю коханою людиною, дітьми та іншими близькими.

Лихословити.

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