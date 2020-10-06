Прикмети на Теклі Заревниці: заборони на свято і що відзначають 7 жовтня

7 жовтня православні християни вшановують пам'ять святої Теклі Іконійської – ранньохристиянської святої, шанованої в лику рівноапостольних. У народі свято називається Текля Запрядальниця або Текля Заревниця.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 7 жовтня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Текля Запрядальниця або Текля Заревниця

У цей день вшановується пам'ять ранньохристиянської святої, шанованої в лику рівноапостольної – Теклі Іконійської. Вона народилася в Іконії у родині багатих язичників. У 18 років заручилася з юнаком з багатої сім'ї, але почувши проповідь апостола Павла, вирішила не виходити заміж, а присвятити себе служінню Богу. Через неї заарештували апостола, надалі Текля підкуповувала варту і відвідувала Павла. В результаті святу намагалися спалити на багатті, але дощ погасив полум'я. Пізніше Текля навернула до християнства свою матір, а сама померла в 90 років в печері.

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На Теклю жінки намагалися займатися рукоділлям, починали прясти, щоб весь рік в сім'ї було благополуччя (звідси назва – Запрядальниця). Також було прийнято вдаватися до розваг, співати, веселитися, але до півночі запалювати вогонь і починати молотьбу (звідси пішло прізвисько Теклі – Заревниця).

Текля вважається покровителькою шлюбу і сім'ї. У святої просять про благополуччя дітей, про легку старість і спокійне життя. У народі вірили, що в цей день все, що зав'яжеш, вже не розв'язати. Тому часто грали весілля.

Прикмети 7 жовтня

Птахи низько до землі летять – до ранньої і холодної зими.

Багато жолудів – до м'якої зими і врожайного року.

Грім – до теплої і безсніжної зими.

Білка від хвоста до голови линяє – до холодної зими.

Великий врожай горобини – буде холодно взимку.

Прикмети і заборони на 7 жовтня. Pixabay

Що не можна робити 7 жовтня

Ходити в гості, приймати в будинку чужих людей або далеких родичів.

Домовлятися про щось, укладати контракти і угоди – вважається, що справи будуть невдалими.

Сумувати і байдикувати.

Займатися лагодженням одягу або взуття – це загрожує низкою неприємностей.

Зачиняти житло зовні: в будинку в цей день завжди хтось повинен залишатися. За повір'ям, через незачинені двері входять благополуччя, щастя і удача.

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