Прикмети на Новий рік 2021: що можна і не можна робити

Анастасія Польська Свята 08:10, 30.12.2020

Варто виконати певні ритуали і прикмети, щоб залучити гроші, любов і удачу в Новому році 2021.

Знак китайського гороскопу Бик має твердість, рішучість і працьовитість. Стихія Металу наділяє його залізною волею, а білий колір – ще більшою впевненістю. Тому рік Білого Металевого Бика – найвдаліший час для нових починань, нових відносин, кар'єрного просування і втілення найсміливіших планів. OBOZREVATEL зібрав різні прикмети про те, як правильно зустріти це свято, щоб задобрити Бика і стихію Металу.

Прикмети на удачу і щастя

Щоб заманити в свій будинок удачу і успіх в наступаючому році, потрібно більше уваги приділити сімейним цінностям.

  • Тепле свято в колі рідних і близьких зі смачними стравами найбільше до вподоби символу 2021 року.

  • Страви на новорічному столі також повинні подобатися Бикові, тому ні в якому разі не подавайте яловичину і нарізку з неї. Приготуйте замість м'яса побільше овочевих салатів і рагу.

Варто з обережністю ставиться до м'ясних страв на новорічному столі
pexels.com

  • Поганою прикметою є зустріч Нового року в червоному одязі. Цей колір може розгнівати Бика, тому вибирайте для новорічних луків пастельні тони бежевого, білого і блакитного. Це правило важливо враховувати і при оздобленні інтер'єру.

  • Якщо в перший день нового року розіб'ється посуд або ялинкова іграшка – цілий рік буде щасливим.

Якщо розіб'ється ялинкова куля – рік буде щасливим.
pixabay.com

  • Щоб не "вимити" удачу в 2021 році, генеральне прибирання потрібно встигнути зробити до 31 грудня і ні в якому разі не займатися домашніми справами під час урочистостей.

  • Важливо, щоб подарунки були практичними і за розумною ціною. Дорожнеча і марність новорічних презентів може відлякати удачу в 2021 році.

Прикмети на любов

Сім'я і любов для Бика – найважливіше, тому існує багато прикмет, пов'язаних з відносинами.

  • Знайти під столом крихти – до швидкого весілля, а чхнути під бій курантів – прикмета, яка означає підвищену увагу протилежної статі у наступному році.

Сім'я для символу 2021 року – на першому місці
pexels.com.

  • Одружуватися в цьому році – до міцного і довговічного союзу.

  • У новорічну ніч подружнім парам рекомендується привітати якомога більше людей, щоб зміцнити свої відносини з партнером.

Прикмети на гроші

  • Щоб зміцнити своє матеріальне становище, потрібно... проспати настання Нового року. Ця прикмета подіє, якщо людина спочатку збиралася святкувати, але випадково міцно заснула і прокинулася під бій курантів.

Проспати Новий рік – гарна прикмета
pexels.com

  • Після прибирання перед Новим роком під килимок біля вхідних дверей потрібно покласти монетку, щоб залучити фінансовий достаток в сім'ю. Однак, важливо дотримуватися обережності: ця монетка здатна "відбирати" трохи удачі у кожного гостя.

  • Не варто позичати гроші перед Новим роком – це відлякає прихильність Білого Металевого Бика. Крім того, бажано повернути всі заборгованості напередодні свята.

Залучити гроші в будинок допоможе монетка під килимком
pexels.com

  • Грошова фортуна повернеться стороною, якщо на святі завалиться ялинка.

  • Також залучити в будинок гроші можуть страви з крабів, креветок та інших ракоподібних. Вважається, що саме вони діють як магніт для фінансового добробуту в наступаючому році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як прикрасити святковий стіл на Новий рік.

  • На тарілки можна покласти невеликі подарунки для гостей.

  • Прикрасити новорічних стіл допоможе "доріжка" з хвої.

  • Також можна поставити страви з незвичайною фруктовою нарізкою.

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