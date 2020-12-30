Прикмети на Новий рік 2021: що можна і не можна робити

Варто виконати певні ритуали і прикмети, щоб залучити гроші, любов і удачу в Новому році 2021.

Знак китайського гороскопу Бик має твердість, рішучість і працьовитість. Стихія Металу наділяє його залізною волею, а білий колір – ще більшою впевненістю. Тому рік Білого Металевого Бика – найвдаліший час для нових починань, нових відносин, кар'єрного просування і втілення найсміливіших планів. OBOZREVATEL зібрав різні прикмети про те, як правильно зустріти це свято, щоб задобрити Бика і стихію Металу.

Прикмети на удачу і щастя

Щоб заманити в свій будинок удачу і успіх в наступаючому році, потрібно більше уваги приділити сімейним цінностям.

Тепле свято в колі рідних і близьких зі смачними стравами найбільше до вподоби символу 2021 року.

Страви на новорічному столі також повинні подобатися Бикові, тому ні в якому разі не подавайте яловичину і нарізку з неї. Приготуйте замість м'яса побільше овочевих салатів і рагу.

Варто з обережністю ставиться до м'ясних страв на новорічному столі pexels.com

Поганою прикметою є зустріч Нового року в червоному одязі. Цей колір може розгнівати Бика, тому вибирайте для новорічних луків пастельні тони бежевого, білого і блакитного. Це правило важливо враховувати і при оздобленні інтер'єру.

Якщо в перший день нового року розіб'ється посуд або ялинкова іграшка – цілий рік буде щасливим.

Якщо розіб'ється ялинкова куля – рік буде щасливим. pixabay.com

Щоб не "вимити" удачу в 2021 році, генеральне прибирання потрібно встигнути зробити до 31 грудня і ні в якому разі не займатися домашніми справами під час урочистостей.

Важливо, щоб подарунки були практичними і за розумною ціною. Дорожнеча і марність новорічних презентів може відлякати удачу в 2021 році.

Прикмети на любов

Сім'я і любов для Бика – найважливіше, тому існує багато прикмет, пов'язаних з відносинами.

Знайти під столом крихти – до швидкого весілля, а чхнути під бій курантів – прикмета, яка означає підвищену увагу протилежної статі у наступному році.

Сім'я для символу 2021 року – на першому місці pexels.com.

Одружуватися в цьому році – до міцного і довговічного союзу.

У новорічну ніч подружнім парам рекомендується привітати якомога більше людей, щоб зміцнити свої відносини з партнером.

Прикмети на гроші

Щоб зміцнити своє матеріальне становище, потрібно... проспати настання Нового року. Ця прикмета подіє, якщо людина спочатку збиралася святкувати, але випадково міцно заснула і прокинулася під бій курантів.

Проспати Новий рік – гарна прикмета pexels.com

Після прибирання перед Новим роком під килимок біля вхідних дверей потрібно покласти монетку, щоб залучити фінансовий достаток в сім'ю. Однак, важливо дотримуватися обережності: ця монетка здатна "відбирати" трохи удачі у кожного гостя.

Не варто позичати гроші перед Новим роком – це відлякає прихильність Білого Металевого Бика. Крім того, бажано повернути всі заборгованості напередодні свята.

Залучити гроші в будинок допоможе монетка під килимком pexels.com

Грошова фортуна повернеться стороною, якщо на святі завалиться ялинка.

Також залучити в будинок гроші можуть страви з крабів, креветок та інших ракоподібних. Вважається, що саме вони діють як магніт для фінансового добробуту в наступаючому році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як прикрасити святковий стіл на Новий рік.