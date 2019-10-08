Прикмети й свята 9 жовтня: чого не можна робити

9 жовтня у всьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити День ріелтора в Україні та Всесвітній день пошти.
У народі – Іван Богослов, а також день ангела в Івана. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.
Свята 9 жовтня
День ріелтора в Україні
День ріелтора
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Це професійне свято та його дату було встановлено у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. Відтоді офіційне святкування проходить щорічно. Це фахівець в області операцій з нерухомістю. У свято ріелтори отримують привітання від керівництва, колег, друзів і вдячних клієнтів. Традиційно святкування проходять у кожному колективі.
Всесвітній день пошти
День пошти
Кадр із фільму "Ейс Вентура"
Проводиться щорічно 9 жовтня за рішенням 14 конгресу Всесвітнього поштового союзу. А Всесвітнім днем пошти цей день було проголошено на Конгресі Всесвітнього союзу поштовиків, що відбувся у Токіо у 1969 році. 9 жовтня 1874 року в Швейцарії представниками 22 країн був підписаний Бернський договір, що засновує підставу Генерального поштового союзу. У 1878 році союз змінив свою назву і став називатися Всесвітнім поштовим союзом (ВПС). На сьогодні ВПС налічує у своєму складі 192 країни. У всьому світі, починаючи з 9 жовтня, проводиться Міжнародний тиждень листа.
Іван Богослов
Іоан Богослов
Азбука віри
Один із Дванадцяти апостолів, автор Євангелія від Іоанна, Книги Одкровення і трьох послань Нового Завіту. За переказами, Іван був молодшим братом апостола Якова і разом із ним був покликаний Ісусом Христом до своїх учнів. Будучи розіп'ятим на хресті, Ісус доручив Івану піклуватися про свою матір – Діву Марію. Прізвисько Богослов Іоан отримав завдяки тому, що в своєму Євангелії назвав Ісуса Христа Словом Божим.
Прикмети 9 жовтня
9 жовтня свята
Сніг пішов – через 40 днів буде справжня зима.
Сонячний і теплий день – до дощового липня.
Багато листів, і перший сніг випав – до холодної зими.
Якщо цього дня йде дощ, то ще протягом трьох тижнів буде дощова погода.
Дощ зі снігом – у січні буде три сильних відлиги.
Тетерева на верхівках дерев сидять – до ясної погоди.
Рожевий захід – до вітрів.
Сильний листопад – до похолодання й швидкого настання зими.
Якщо граки полетіли, то скоро сніг випаде.
Що не можна робити 9 жовтня
Цього дня не рекомендується надягати старе й незручне взуття, а також сваритися в сім'ї.
Хто народився 9 жовтня
Белла Хадід (23 роки)
Белла Хадід
instagram / bellahadid
Американська супермодель палестинського походження, є послом і постійним обличчям модних будинків Dior і Bulgari.
Борис Нємцов
Борис Нємцов
topdialog.ru
Народився 9 жовтня 1959 – помер 27 лютого 2015-го. Російський політичний і державний діяч. 27 лютого 2015 року о 23:31 у Василівського спуску кілерами шістьма пострілами в спину й голову. З Борисом Нємцовим поруч перебувала громадянка України, 23-річна Анна Дурицька, яка є головним свідком його вбивства.
Людмила Янукович (71 рік)
Дружина четвертого експрезидента України, який утік до Росії, Віктора Януковича. "Гарант" соромився своєї сільської першої леді. Всі знають Людмилу за фразою: "Батя, я намагаюся", яка стала свого роду мемом (можна подивитися нижче на відео)
Джон Леннон
Народився 9 жовтня 1940 року – убитий 8 грудня 1980 року. Британський рок-музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник і активіст. Один із засновників і учасник гурту The Beatles, один із найпопулярніших музикантів XX століття. Після розпаду The Beatles почав сольну кар'єру, але в 1980 році був убитий фанатом гурту Марком Девідом Чепменом, під аркою власного будинку "Дакота", повернувшись зі студії звукозапису Hit Factory.
Джон Леннон
instagram / johnlennonofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, а в жовтні є дуже багато церковних свят, про які варто знати. Що відзначають українці протягом місяця, можна дізнатися в нашому матеріалі.
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