Прикмети й свята 9 жовтня: чого не можна робити

9 жовтня у всьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити День ріелтора в Україні та Всесвітній день пошти.

У народі – Іван Богослов, а також день ангела в Івана. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 9 жовтня

День ріелтора в Україні

День ріелтора Stock

Це професійне свято та його дату було встановлено у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. Відтоді офіційне святкування проходить щорічно. Це фахівець в області операцій з нерухомістю. У свято ріелтори отримують привітання від керівництва, колег, друзів і вдячних клієнтів. Традиційно святкування проходять у кожному колективі.

Всесвітній день пошти

День пошти Кадр із фільму "Ейс Вентура"

Проводиться щорічно 9 жовтня за рішенням 14 конгресу Всесвітнього поштового союзу. А Всесвітнім днем пошти цей день було проголошено на Конгресі Всесвітнього союзу поштовиків, що відбувся у Токіо у 1969 році. 9 жовтня 1874 року в Швейцарії представниками 22 країн був підписаний Бернський договір, що засновує підставу Генерального поштового союзу. У 1878 році союз змінив свою назву і став називатися Всесвітнім поштовим союзом (ВПС). На сьогодні ВПС налічує у своєму складі 192 країни. У всьому світі, починаючи з 9 жовтня, проводиться Міжнародний тиждень листа.

Іван Богослов

Іоан Богослов Азбука віри

Один із Дванадцяти апостолів, автор Євангелія від Іоанна, Книги Одкровення і трьох послань Нового Завіту. За переказами, Іван був молодшим братом апостола Якова і разом із ним був покликаний Ісусом Христом до своїх учнів. Будучи розіп'ятим на хресті, Ісус доручив Івану піклуватися про свою матір – Діву Марію. Прізвисько Богослов Іоан отримав завдяки тому, що в своєму Євангелії назвав Ісуса Христа Словом Божим.

Прикмети 9 жовтня

9 жовтня свята

Сніг пішов – через 40 днів буде справжня зима.

Сонячний і теплий день – до дощового липня.

Багато листів, і перший сніг випав – до холодної зими.

Якщо цього дня йде дощ, то ще протягом трьох тижнів буде дощова погода.

Дощ зі снігом – у січні буде три сильних відлиги.

Тетерева на верхівках дерев сидять – до ясної погоди.

Рожевий захід – до вітрів.

Сильний листопад – до похолодання й швидкого настання зими.

Якщо граки полетіли, то скоро сніг випаде.

Що не можна робити 9 жовтня

Цього дня не рекомендується надягати старе й незручне взуття, а також сваритися в сім'ї.

Хто народився 9 жовтня

Белла Хадід instagram / bellahadid

Американська супермодель палестинського походження, є послом і постійним обличчям модних будинків Dior і Bulgari.

Борис Нємцов topdialog.ru

Народився 9 жовтня 1959 – помер 27 лютого 2015-го. Російський політичний і державний діяч. 27 лютого 2015 року о 23:31 у Василівського спуску кілерами шістьма пострілами в спину й голову. З Борисом Нємцовим поруч перебувала громадянка України, 23-річна Анна Дурицька, яка є головним свідком його вбивства.

Дружина четвертого експрезидента України, який утік до Росії, Віктора Януковича. "Гарант" соромився своєї сільської першої леді. Всі знають Людмилу за фразою: "Батя, я намагаюся", яка стала свого роду мемом (можна подивитися нижче на відео)

Народився 9 жовтня 1940 року – убитий 8 грудня 1980 року. Британський рок-музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник і активіст. Один із засновників і учасник гурту The Beatles, один із найпопулярніших музикантів XX століття. Після розпаду The Beatles почав сольну кар'єру, але в 1980 році був убитий фанатом гурту Марком Девідом Чепменом, під аркою власного будинку "Дакота", повернувшись зі студії звукозапису Hit Factory.

Джон Леннон instagram / johnlennonofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, а в жовтні є дуже багато церковних свят, про які варто знати. Що відзначають українці протягом місяця, можна дізнатися в нашому матеріалі.

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