Прикмети й свята 8 жовтня: що не можна робити

8 жовтня під всьому світі відзначають кілька свят. Так, Україна, наприклад, святкує День юриста.

Також відзначається велике єврейське свято Йом Кіпур і День кончини преподобного Сергія, ігумена Радонезького. День ангела: Максим, Роман. Прикмети розкажуть, коли настане зима. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 8 жовтня

День юриста

День юриста Кадр із фільму "Адвокат диявола"

Професійне свято, встановлено Указом Президента від 16 вересня 1997 року. Завдання будь-якого юриста – служити закону й стояти на захисті цих прав і свобод.

Йом Кіпур

Йом Кіпур "Аруц Шева"

В іудаїзмі найважливіше зі свят, день посту, покаяння і відпущення гріхів. Відзначається десятого дня місяця тишрей, завершуючи Десять днів покаяння. Відповідно до Талмуда, Цього дня Бог виносить свій вердикт, оцінюючи діяльність людини за весь минулий рік. Традиційно віруючі іудеї дотримуються майже 25-годинне утримання від їжі та води. В Ізраїлі – два вихідних.

Сергій Радонезький

Сергій Радонезький "Азвука віри"

Преподобний Сергій Радонезький народився у 1314 році, з юних років бажав присвятити життя служінню Богу. Близько 1372 Патріарх Константинопольський Філофей, який знав про високу життя російського ігумена, надіслав преподобного Сергія Радонезького хрест, параман, схиму й грамоту, в якій благословляв його і радив ввести у Троїцькому монастирі чернецький статут. У 1380 році, коли правитель Золотої Орди Мамай вів полки на розорення Русі, великий князь Димитрій Іоаннович просив у преподобного благословення й молитви.

Прикмети 8 жовтня

Свята 8 жовтня - прикмети Інформатор

Якщо випав сніг – 21 листопада зима буде.

Перший сніг сухий – до теплого літа.

Перший сніг випав на убуваючому місяці на мокру землю – до зими.

Північний вітер – до холодної погоди.

Південний вітер – до теплої погоди.

Західний вітер – до снігу.

Що не можна робити 8 жовтня

Не можна піднімати знайдені речі, багато їсти м'яса, обурюватися та лаятися, відмовляти в допомозі нужденним. Також заборонено ходити брудним.

Хто народився 8 жовтня

Метт Деймон instagram / mattdamonteam

Відомий американський актор, продюсер і сценарист, лауреат премії "Оскар" і двох премій "Золотий глобус", номінант на премію "BAFTA". Фільми: "Ідентифікація Борна", "Відступники", "Змінюючи реальність", "Одинадцять друзів Оушена", "Інформатор" та інші.

Серьога instagram / seryogamusic

Білоруський та український репер, який став знаменитим після випуску хіта "Чорний бумер". Учасник шоу "Танці з зірками-2019". Хіти: "Біля будинку твого", "Ляля", "Антифриз" та інші.

Сігурні Уівер instagram / sigourney.weaver.official

Американська актриса і продюсерка, набула широкої популярності після виконання ролі Еллен Ріплі у фільмах "Чужий", "Чужі", "Чужий 3" і "Чужий: Воскресіння".

Іван Піддубний

Іван Піддубний Вікіпедія

Народився у 1871 році – помер 8 серпня 1949 року. Російський і радянський професійний борець, атлет і артист цирку. Один з найвидатніших професійних борців світу, неодноразово вигравав "чемпіонати світу" з класичної (греко-римської) боротьби серед професіоналів, включаючи найавторитетніший з них – у Парижі (1905-1908).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у День юриста в Україні прийнято вітати професіоналів зі святом. Найкращі привітання у віршах і прозі, а також листівки можна знайти в нашому матеріалі.

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