Прикмети й свята 6 жовтня: що не можна робити

6 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають багато свят. Серед них варто відзначити День вчителя в Україні, Всесвітній день охорони місць проживання.

Також відзначається Святкування зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна. Прімети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 6 жовтня

День працівників освіти на Україні (День Вчителя)

День вчителя pixabay

День працівників освіти відзначається в Україні в першу неділю жовтня згідно з Указом Президента №513 / 94 від 11 вересня 1994 року. Структура освіти: дошкільна, середня, позашкільна, професійно-технічна, вища, післядипломна, аспірантура, докторантура, самоосвіта. На сьогоднішній день в цій сфері в Україні працюють майже 860 тисяч осіб.

Всесвітній день охорони місць проживання (ООН)

День охорони місць проживання

Міжнародне свято, покликано привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля. Було засновано у 1979 році в рамках Бернської конвенції про збереження європейської дикої природи і природного місця існування. Цього дня проводяться різні заходи екологічного спрямування, що закликають усю світову спільноту задуматися про необхідність дбайливого ставлення та збереження природних багатств.

Святкування зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

Іоанн Хреститель і його батьки - ікона Фома

Великий пророк, Предтеча й Хреститель Господній Іоанн – один з найшанованіших православних святих. З народженням Хрестителя пов'язано перше чудо в його житті. Його батько, священик Захарія та дружина Єлизавета були літніми й бездітними людьми. Одного разу Захарія здійснював богослужіння в Єрусалимському храмі, де побачив Божого посланника – архангела Гавриїла. Той оголосив йому про швидке народження сина.

Прикмети 6 жовтня

Журавлі відлетіли – осінь до зими перевалила.

Великий урожай горіхів, а грибів мало – зима буде холодною.

Кішка вмивається лівої лапкою – до поганої погоди.

Польові миші на село рушили – до суворої зими.

Півень вночі заспівав – насувається негода.

Високий бур'ян – до сніжної зими.

Що не можна робити 6 жовтня

Цього дня не можна рахувати свої біди. Наші предки вважали, що таким чином, можна залучити ще одне лихо. Також заборонено лихословити і зловживати алкоголем.

Хто народився 6 жовтня

Moon Shot (Сеоргей Мошляк) (30 років)

MOON SHOT instagram.com/moon__shot

Український ді-джей, музикант, композитор, і продюсер, засновник лейблу "Soul Of Moon Records". Входить до ТОП-50 кращих диск-жокеїв України.

Монсеррат Кабальє (день смерті)

Монсеррат Кабальє вікіпедія

Народилася 12 квітня 1933 року – померла в 2018 році. Іспанська і каталонський оперна співачка (сопрано).

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, що не можна робити на свято в честь зачаття пророка Іоанна Предтечі.

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