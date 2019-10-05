Прикмети й свята 5 жовтня: чого не можна робити

5 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Всесвітній день вчителя і День астрономії.

У народі – Іона й Фока, Листопадна. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 5 жовтня

Всесвітній день вчителя

День вчителя pixabay

Це професійне свято всіх вчителів, викладачів та працівників сфери освіти. Історичною передумовою для заснування події стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів 5 жовтня 1966 року в Парижі. У 1994 році Всесвітній день вчителя відзначався цього дня вперше, і відтоді святкові заходи незмінно проходять 5 жовтня, хоча в деяких країнах відзначається і в інші дні.

День астрономії

День астрономії pixabay

Ця подія відзначається два рази на рік – навесні й восени. Осінній День астрономії відзначається в період із середини вересня до середини жовтня. Цього дня тисячі клубів, наукових музеїв, обсерваторій та планетаріїв проводять цікаві заходи, лекції, телеконференції та масові покази зоряного неба.

Іона і Фока, Листопадна

Іона і Фока

Цього дня вшановують двох святих – мученика Фоку і пророка Йона. Фока народився у місті Синопі, в зрілі роки він став єпископом і звернув у свою віру багатьох язичників. Під час гонінь на християн за імператора Траяна правитель міста примушував Фоку відректися від віри, але той не послухався, незважаючи всі муки.

Іон за легендою отримав від Бога веління йти до Ніневії, щоб попередити місто про загибель за його нечестя, але він не послухався і відправився до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у бурю. У морі пророка проковтнув кит, в череві якого Іона пробув три дні. Після цього Йона викинуло на берег. Листопадним день називали, бо пориви вітру буквально здирають листя з дерев.

Прикмети 5 жовтня

Якщо листя з берези не опало – до пізнього снігу.

Клен і черемха оголилися – до швидкої зими.

Яка погода на Іона, таким буде весь жовтень.

Сонце помаранчеве – до сильних вітрів.

Увечері тепліше, ніж вдень – до бурі.

Чого не можна робити 5 жовтня

Цього дня суворо заборонено їсти рибу. Вважалося, що це викличе прокляття. Також рекомендується обходити стороною осику.

Хто народився 5 жовтня

Луї Люм'єр

Луї Люм'єр вікіпедія

Народився у 1864 році – помер 6 червня 1948 року. Винахідник кінематографа, родоначальник французької кіноіндустрії та кінорежисури. На честь нього навіть названо астероїд Люм'єр, відкритий у 1914 році.

Рамзан Кадиров twitter / rkadyrov

Російський державний і політичний діяч, глава Чечні з 5 квітня 2011 року. Був президентом республіки з 5 квітня 2007 до 5 квітня 2011 року.

Кейт Уінслет instagram / kate.winslet.official

Відома британська актриса. Широку популярність здобула завдяки ролі Рози в культовому фільмі "Титанік". Лауреат премій "Греммі", "Оскар" BAFTA, "Золотий глобус", "Еммі" і "Сезар". Фільми: "Читець", "Вічне сяйво чистого розуму", "Дивергент" та інші.

Інна Чурікова (76 років)

Інна Чурикова The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Радянська і російська актриса, Народна артистка СРСР, лауреатка Державної премії РФ, премії РРФСР імені братів Васильєвих і Премії Ленінського комсомолу, повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Фільми: "Морозко", "Той самий Мюнхгаузен", "Ширлі – мирлі", "Курочка Ряба", "Тридцять три" та інші.

Джессі Айзенберг (36 років)

Джессі Айзенберг instagram / jesse.a.eisenberg

Американський актор театру і кіно, письменник, драматург. Номінант на премію "Оскар" і "Золотий глобус" за головну чоловічу роль Марка Цукерберга у фільмі "Соціальна мережа". Фільми: "Ілюзія обману", "Ласкаво просимо в Зомбіленд", "Парк культури і відпочинку", "Встигнути за 30 хвилин", "Ліга справедливості" та інші.

Стів Джобс – день смерті

Стів Джобс instagram / stevejobsok

Народився 24 лютого 1955 року – помер в 2011 році. Легендарний американський підприємець, винахідник і дизайнер, який отримав широке визнання як піонер ери інформаційних технологій. Один із засновників, голова ради директорів і CEO корпорації Apple, а також студії Pixar.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, у кого іменини 5 жовтня. Привітання та листівки можна подивитися в нашому матеріалі.

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