Прикмети й свята 31 жовтня: що не можна робити

31 жовтня в Україні і в усьому світу відзначають багато свят, серед яких варто відзначити Міжнародний день Чорного моря і Геловін.
Також відзначають Всесвітній день міст і Міжнародний день економіки. У народі – Луків день, а день ангела у Єлизавети та Андрія. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Свята 31 жовтня
Свята 31 жовтня
Міжнародний день Чорного моря
Чорне море
pixabay
Відзначається щорічно 31 жовтня в пам'ять про 1996 рік, коли шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали Стратегічний план дій зі реабілітації та захисту Чорного моря. Мета – привернення уваги міжнародної спільноти до того, який непоправний збиток наносить ловля риби, забруднення води та глобальне потепління.
Геловін - переддень Дня всіх святих
Геловін
pixabay
Витоки свято бере з кельтській культурі, де чітко позначено "початок часів року", яких було чотири. Самайн знаменував собою прихід зими й відзначався 31 жовтня.
Всесвітній день міст
день міст
pixabay
Встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2013 року. Мета – привернення уваги до проблем світової урбанізації. Також в резолюції йдеться про необхідність посилення кооперації країн у використанні можливостей та вирішенні проблем, пов'язаних з цим процесом, щоб забезпечити сталий розвиток міст в усьому світі.
Міжнародний день економії
день економіки
pixabay
27 жовтня 1924 року представники ощадних банків із 29 країн зібралися в італійському Мілані на свій Перший міжнародний конгрес ощадних банків. В останній день конгресу народилася ідея створити Всесвітній день заощаджень.
Луків день
Святий Лука
"Православ'я"
Цього дня шанують пам'ять святого Луки – апостола від сімдесяти, сподвижника апостола Павла. Він був посланий на першу проповідь про Царство Небесне ще за часів земного життя Спасителя. Згодом супроводжував у подорожах святого Павла. Апостол прийняв мученицьку смерть у місті Фіви. У народі шанували святого як покровителя іконописців та живописців. Цього дня влаштовували базари, де продавали цибулю.
Прикмети 31 жовтня
Сніг не випав – зима нескоро настане.
Каламутні зірки – до дощу.
Кінь фиркає – до тепла.
Домашні птахи настовбурчуються – до дощу.
Хмари з півночі на південь пливуть – до сонця.
Блідий і каламутний місяць – до снігу або дощу.
Кішка підлогу дряпає – до вітру.
Лушпиння на цибулі багато – до лютої зими.
Що не можна робити 31 жовтня
Цього дня не можна давати або брати в борг, свататися, дарувати дітям ляльки, згадувати померлих, ставити на стілець або стіл взуття. Також заборонено хвалитися здоров'ям і везінням, рахувати гроші.
Хто народився 31 жовтня
Пітер Джексон (58 років)
Пітер Джексон
instagram / peter__jackson
Новозеландський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер, який став всесвітньо відомим після виходу на екрани кінотрилогії за твором Толкіна "Володар кілець" та "Хоббіт
Дмитро Шуров (38 років)
Дмитро Шуров
instagram / dmitry_shurov
Український музикант, соліст гурту Pianoбой, автор і виконавець хітів "Кохання", "Родімкі", "Не Вершіні", "Полуничне Небо", "Батьківщина", "Все, Що Тебе Не Вбиває".
Як повідомляв OBOZREVATE, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також в цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.
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