Прикмети й свята 31 жовтня: що не можна робити

31 жовтня в Україні і в усьому світу відзначають багато свят, серед яких варто відзначити Міжнародний день Чорного моря і Геловін.

Також відзначають Всесвітній день міст і Міжнародний день економіки. У народі – Луків день, а день ангела у Єлизавети та Андрія. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 31 жовтня

Свята 31 жовтня

Міжнародний день Чорного моря

Чорне море pixabay

Відзначається щорічно 31 жовтня в пам'ять про 1996 рік, коли шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали Стратегічний план дій зі реабілітації та захисту Чорного моря. Мета – привернення уваги міжнародної спільноти до того, який непоправний збиток наносить ловля риби, забруднення води та глобальне потепління.

Геловін - переддень Дня всіх святих

Геловін pixabay

Витоки свято бере з кельтській культурі, де чітко позначено "початок часів року", яких було чотири. Самайн знаменував собою прихід зими й відзначався 31 жовтня.

Всесвітній день міст

день міст pixabay

Встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2013 року. Мета – привернення уваги до проблем світової урбанізації. Також в резолюції йдеться про необхідність посилення кооперації країн у використанні можливостей та вирішенні проблем, пов'язаних з цим процесом, щоб забезпечити сталий розвиток міст в усьому світі.

Міжнародний день економії

день економіки pixabay

27 жовтня 1924 року представники ощадних банків із 29 країн зібралися в італійському Мілані на свій Перший міжнародний конгрес ощадних банків. В останній день конгресу народилася ідея створити Всесвітній день заощаджень.

Луків день

Святий Лука "Православ'я"

Цього дня шанують пам'ять святого Луки – апостола від сімдесяти, сподвижника апостола Павла. Він був посланий на першу проповідь про Царство Небесне ще за часів земного життя Спасителя. Згодом супроводжував у подорожах святого Павла. Апостол прийняв мученицьку смерть у місті Фіви. У народі шанували святого як покровителя іконописців та живописців. Цього дня влаштовували базари, де продавали цибулю.

Прикмети 31 жовтня

Сніг не випав – зима нескоро настане.

Каламутні зірки – до дощу.

Кінь фиркає – до тепла.

Домашні птахи настовбурчуються – до дощу.

Хмари з півночі на південь пливуть – до сонця.

Блідий і каламутний місяць – до снігу або дощу.

Кішка підлогу дряпає – до вітру.

Лушпиння на цибулі багато – до лютої зими.

Що не можна робити 31 жовтня

Цього дня не можна давати або брати в борг, свататися, дарувати дітям ляльки, згадувати померлих, ставити на стілець або стіл взуття. Також заборонено хвалитися здоров'ям і везінням, рахувати гроші.

Хто народився 31 жовтня

Пітер Джексон instagram / peter__jackson

Новозеландський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер, який став всесвітньо відомим після виходу на екрани кінотрилогії за твором Толкіна "Володар кілець" та "Хоббіт

Дмитро Шуров instagram / dmitry_shurov

Український музикант, соліст гурту Pianoбой, автор і виконавець хітів "Кохання", "Родімкі", "Не Вершіні", "Полуничне Небо", "Батьківщина", "Все, Що Тебе Не Вбиває".

Як повідомляв OBOZREVATE, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також в цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.

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