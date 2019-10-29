Прикмети й свята 30 жовтня: що не можна робити

30 жовтня у всьому світі відзначають мало свят. Зокрема, православні вшановують пам'ять пророка Осії – першого з дванадцяти менших пророків.

У народі – Осія Колесник, а день ангела в Олександра та Андрія. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 30 жовтня

День пам'яті пророка Осії

Пророк Осія Азбука віри

Святий походив із Іссахарів, жив у IX столітті до нашої ери в царстві Ізраїльському. Тоді багато людей забули істинного Бога і почали поклонятися язичницьким ідолам. Мудрі настанови пророка Осії знову звертали людей до віри. Служіння святого тривало понад 60 років. Все своє життя він присвятив виконанню Божої волі. Помер святий у глибокій старості.

Осія Колесник

Осія Колесник boooh

На Русі Колесником Осію прозвали тому, що в день його пам'яті приділяли багато уваги колесам. Вози ставили в сараї до весни, а перед цим перевіряли їх справність. Якщо потрібно, транспорт чинили. На останньому скрипі коліс воза ворожили про врожай. Якщо колеса їхали тихо і не скрипіли – наступного року буде багатий врожай хліба й овочів. Дітям цього дня загадували загадки про колеса й вози.

Прикмети 30 жовтня

Кішка спить міцно – до тепла.

Домашня птиця крилами махає – до дощу.

Сонце на заході оточено кругом – до бурі.

Сонце хмарами заволокло – до дощу.

Яскравий місяць – до теплої та сонячної погоди.

Каламутний і блідий місяць – до дощу.

Білий і блискучий місяць – до похолодання.

Якщо зірки на небі рідкісні – до негоди.

Чого не можна робити 30 жовтня

Цього дня категорично заборонено відвідувати лазню, купатися в бочці, починати нові справи.

Хто народився 30 жовтня

Іванка Трамп (38 років)

Іванка Трамп instagram / ivankatrump

Американська бізнесвумен, фотомодель, письменниця, дочка 45-го президента США Дональда Трампа.

Аміна Окуєва (день смерті)

Аміна Окуєва KP.UA

Українська лікарка, громадська активістка й військова, учасниця подій Революції Гідності та війни на сході України в складі батальйону "Київ-2". Загинула 30 жовтня 2017 неподалік Глевахи у Київській області в результаті нападу на автомобіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 31 жовтня на 1 листопада в світі відзначатимуть Хеллоуін. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також були названі найпопулярніші костюми на свято.

Більше того, OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних привітаннь з Хеллоуїном і оригінального манікюру.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram