Прикмети й свята 30 вересня: що не можна робити

30 вересня в Україні і в усьому світі відзначають кілька важливих свят, серед яких варто згадати про День усиновлення в Україні та Всеукраїнський день бібліотек.

Також відзначається Міжнародний день перекладу, Рош ха-Шана (єврейський Новий рік). А в релігії – День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 30 вересня

День усиновлення в Україні

День усиновлення в Україні pixabay

Вперше свято відзначалося 30 вересня 2009 року. З кожним роком в Україні зростає кількість сімей, які бажають взяти обділену батьківською ласкою дитину – суспільство стає гуманнішим. Сьогодні не існує проблеми з усиновленням дітей у віці до 5 років.

Всеукраїнський день бібліотек

Всеукраїнський день бібліотек pixabay

Відзначається 30 вересня згідно з Указом президента від 14 травня 1998 року. Перші бібліотеки в Київській Русі почали відкриватися при церквах і монастирях після прийняття християнства у 988 році. Найбільшою і найбагатшою на той час була бібліотека Софії Київської, яку було засновано у 1037 році Ярославом Мудрим. Сьогодні в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед ведучих – Національна бібліотека України, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.

Міжнародний день перекладу

Міжнародний день перекладу pixabay

Щорічно 30 вересня в багатьох країнах відзначається професійне свято усних та письмових перекладачів, що встановлено в 2017 році Генеральною асамблеєю ООН. Мета – підтвердити, що професійний переклад відіграє важливу роль в досягненні цілей і дотриманні принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, зближенні народів, сприянні діалогу, взаєморозумінні та співпраці, забезпеченні розвитку та зміцненні міжнародного миру і безпеки.

Рош ха-Шана - єврейський Новий Рік

Рош ха-Шана

Відзначається на честь створення світу, символізує початок нового року і завершення року, що минає. Прийнято підбивати підсумки, будувати плани, позбавлятися всього поганого. Святкуватиметься до 1 жовтня.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія Ікона Смоленського собору Новодівичого монастиря / Вікіпедія

Православні шанують пам'ять чотирьох мучениць – християнок Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Язичницький правитель намагався схилити їх до своєї віри, але не отримавши реакції, наказав катувати трьох дівчаток до смерті. Їхня мати Софія померла через три дні біля могили. Всі чотири великомучениці зараховані до лику святих.

Прикмети 30 вересня

Журавлі відлетіли – на Покров вдарить мороз.

Ранок похмуре – до доброї погоди наступного дня.

Тепло й ясно – добре клюватиме на рибалці.

Білки линяють – до швидкого похолодання.

Суха погода – до пізньої зими.

Що не можна робити 30 вересня

ЦЬого дня заборонено жінкам щось робити вдома. Також не можна влаштовувати застілля й проводити весілля, а ще – лаятися.

Хто народився 30 вересня

Моніка Беллуччі instagram / monicabellucciofficiel

Італійська актриса, модель і секс-символ. Популярність принесли такі фільми, як "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007 Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра".

Дмитро Ярош Facebook Дмитро Яроша

Український суспільно-політичний діяч, лідер "Правого сектора" у 2013-2015 роках, керівник української організації "Тризуб".

Сергій Сафронов (37 років)

Сергій Сафронов instagram / safronov_sergey

Російський ведучий, актор, входить до тріо братів Сафронових – ілюзіоністи. Отримали популярність завдяки проекту "Битва екстрасенсів" і видовищному шоу ілюзіоністів.

Раніше OBOZREVATEL розповів про історію Дня пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові, про традиції та прикмети.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!