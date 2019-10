Прикмети й свята 3 жовтня: що не можна робити

3 жовтня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом та день ОМОНу в Росії.

У народі – Астафій Вітряк. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 3 жовтня

Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом

Алкоголізм pixabay

Дата ця не належить до офіційних. Проте, медики та соціальні працівники по всьому світу б'ють на сполох і закликають людство звернути увагу на проблему алкоголізації та її наслідки. Державні й громадські організації проводять лекції, семінари, виставки, які присвячено цій проблемі.

День ОМОН у Росії

ОМОНівці затримують людей на протестах Фото: ТАСС

Професійне свято в РФ співробітників спеціальних підрозділів поліції. ОМОН розшифровується як Загін мобільний особливого призначення. Що примітно, серед російського населення ОМОНівці сприймаються далеко не позитивно, оскільки у багатьох вони асоціюються з насильницькими затриманнями, побиттям людей та іншими діями, які порушують права людини.

Астафій Вітряк

Євстафій Римський wikipedia

Цього дня шанується пам'ять великомученика Євстафія Римського. Він прийняв християнство після того як під час полювання побачив між рогами оленя образ розп'ятого Спасителя. Євстафію випала важка доля: його слуги померли, худоба упала, а сам він був розлучений із дружиною й дітьми. При одному з правителів він відмовився принести жертви ідолам на язичницькому святі. У підсумку імператор піддав його мученицькій смерті.

На Русі Євстафія іменували вітряком, оскільки цього дня дули вітри. Також цього дня відзначали своє свято мірошники.

Прикмети 3 жовтня

Свята 3 жовтня pixabay

Якщо вітер дме з півночі – до холоднечі, з півдня – до тепла, західний – до вогкості, східний – до ясної погоди.

Якщо вранці небо білясте – до негоди.

Павутина літає і туман стоїть – до теплої осені.

Багато шишок на нижніх гілках їли – до ранніх морозів.

Що не можна робити 3 жовтня

Цього дня не можна струшувати воду після того, як вимив руки. Також заборонено повертати комусь посуд порожній, щось дарувати і влаштовувати посиденьки так, щоб за столом сиділи 13 осіб.

Хто народився 3 жовтня

Сергій Єсєнін

Сергій Єсєнін вікіпедія

Народився 3 жовтня 1895 року – помер 28 грудня 1925 року. Російський поет, представник новокрестьянської поезії та лірики, а в більш пізньому періоді творчості – імажинізму.

Армен Джигарханян instagram / armen.dzhigarkhanyan

Великий радянський та російський актор, театральний режисер і педагог, народний артист СРСР, лауреат двох Державних премій Вірменської РСР. Один із засновників, президент і художній керівник Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна із 1996 року. В останні роки – в буквальному сенсі бореться за життя.

Гвен Стефані instagram / gwenstefani

Американська співачка, актриса, продюсерка і дизайнерка. Солістка і співзасновник музичного гурту No Doubt, виконавиця і один з авторів таких відомих синглів, як Do not Speak і Just a Girl.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першу неділю жовтня в Україні відзначатимуть День учителя. Історію та традиції свята можна дізнатися в нашому матеріалі.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!