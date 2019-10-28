Прикмети й свята 29 жовтня: що не можна робити

29 жовтня в Україні та в усьому світі відзначається кілька важливих свят, серед яких варто відзначити День військового фінансиста України і Всесвітній день боротьби з інсультом.

Також відзначається Всесвітній день псоріазу, в народі – Лонгін Сотник, а день ангела у Олексія та Георгія. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 29 жовтня

День військового фінансиста Україна

День військового фінансиста (ілюстрація) pinterest

Свято було засновано в 1999 році наказом міністра оборони України. Головна мета – підвищення авторитету військовослужбовців у фінансово-економічних органах, а також зміцнення престижу фінансової служби Збройних сил України в цілому.

Всесвітній день боротьби з інсультом

День боротьби з інсультом (ілюстрація) pixabay

Свято було встановлено Всесвітньою організацією з боротьби з інсультом в 2006 році. Мета – заклик до термінових активних дій у всесвітній боротьбі проти цього захворювання. Сьогодні до організації входять понад 3,5 тисячі індивідуальних членів та понад 60 організацій з 85 країн.

Всесвітній день псоріазу

День псоріазу (ілюстрація) pixabay

У 2004 році Міжнародна федерація асоціацій псоріазу ініціювала це свято. Дата в першу чергу зачіпає тих осіб, які страждають від захворювання, а також лікарів-дерматологів, які лікують людей від недуги. Близько 3% населення світу страждають від псоріазу або псоріатичного артриту.

Лонгін Сотник

Мученик Лонгіна Азбука віри

Цього дня православні вшановують пам'ять мученика Лонгіна. За переказами, римський воїн Гай Кассій Лонгін, який носив звання сотника, входив до числа варти місця розп'яття Христа. Під час страти кров Спасителя бризнула воїну на очі, исцелив від катаракти. З цього моменту Лонгін увірував, що Ісус був сином Божим.

Прикмети 29 жовтня

Сильний і поривчастий вітер – до дощу.

Південно-західний вітер – до негоди.

Дощ вранці йде – скоро закінчиться.

Хмари на небі рідкісні – до морозної погоди.

Каламутний і блідий місяць – до снігу і морозу.

Вночі небо зоряне – на гарну погоду.

Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.

Що не можна робити 29 жовтня

Цього дня заборонено лаятися і бути в поганому настрою – до невдач і нещастя.

Хто народився 29 жовтня

Олексій Горбунов Kate Kondratieva / Facebook

Радянський і український актор театру та кіно, народний артист України. Фільми: "Бюро легенд", "Правило бою", "Дике поле", "Графиня де Монсоро" та інші.

Вайнона Райдер instagram / winonaryderofficial

Американська актриса кіно, телебачення і озвучування, продюсерка, двічі була номінованою на премію "Оскар" за ролі у фільмах "Епоха невинності" і "Маленькі". Остання робота – серіал "Дивні дива", де вона грає одну з головних ролей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 31 жовтня на 1 листопада в світі відзначатимуть Хеллоуін. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.

Більш того, OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних привітаннь з Хеллоуїном і оригінального манікюру.

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