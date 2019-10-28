Прикмети й свята 28 жовтня: що не можна робити

28 жовтня в Україні та в усьому світі відзначається кілька важливих свят, серед яких варто відзначити День визволення України від фашистських загарбників і Міжнародний день анімації.

Також відзначається Міжнародний день шкільних бібліотек і День бабусь і дідусів. День ангела – Дмитро та Іван. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 28 жовтня

День визволення України від фашистських загарбників

Батьківщина-Мати в Києві pixabay

Національне свято, що присвячено вигнанню військ нацистської Німеччини з території України у 1944 році. Вперше ця дата в державному календарі з'явилася у 2009 році. Ідею висловив на офіційному рівні міністр економіки України Сергій Тігіпко 15 жовтня, і п'ять днів потому президент Віктор Ющенко підписав указ про заснування нової дати. Свято було введено "з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, а також вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу під час Другої світової війни".

Міжнародний день анімації

день анімації Мультфільм "Козаки" (ілюстрація)

Відзначається щорічно 28 жовтня, було засновано за ініціативою французького відділення Міжнародної асоціації анімаційного кіно. 28 жовтня 1892 року в Парижі художник і винахідник Еміль Рейно скликав глядачів подивитися на щось нове – "оптичний театр" – і вперше показав праксиноскоп. Ця дата відтоді вважається початком епохи анімаційного кіно.

Міжнародний день шкільних бібліотек

День шкільних бібліотек pixabay

Відзначається в багатьох країнах в четвертий понеділок жовтня з 1999 року за ініціативою ЮНЕСКО. Щороку свято присвячено певній темі. Вперше його проголосив президент Міжнародної асоціації шкільних бібліотек Бланш Вуллз. У 2005 році офіційний статус свята підтвердив уже новий президент організації Пітер Дженко.

День бабусь і дідусів

День бабусь і дідусів pixabay

У різних країнах це свято відзначають в різні дні, а на пострадянському просторі в 2019 році ця дата потрапила саме на 28 жовтня. Мета – привернути увагу до старшого покоління і висловити вдячність бабусям і дідусям, які займають особливе місце в сім'ї.

Прикмети на 28 жовтня

Випав сніг – наступної осені буде багатий урожай хліба.

Місяць в колах – до морозу.

Червоні кола біля місяця – до снігу й вітру.

Над сонцем, що сходить, хмара – до негоди.

Кішка багато п'є – до негоди.

Багато мишей на току – зима буде з відлигами.

Комарі з'явилися – до теплої зими.

Що не можна робити 28 жовтня

Жінкам не рекомендується займатися роботою, крім найнеобхіднішої. Категорично заборонено розпускати плітки і лаятися.

Хто народився 28 жовтня

Метт Сміт (37 років)

Метт Сміт Момент з серіалу "Доктор хто"

Британський актор театру, кіно і телебачення, відомий своєю роллю Одинадцятого Доктора в британському науково-фантастичному телесеріалі "Доктор Хто", за яку був номінований на телевізійну премію BAFTA в 2011 році.

Жулія Робертс instagram / juliaroberts

Американська актриса і продюсерка, яка отримала премію "Золотий глобус" і номінована на премію "Оскар" за "Кращу жіночу роль другого плану" в 1990 році за роль у фільмі "Сталеві магнолії". Відомі роботи: "Красуня", "Ерін Брокович", "Посмішка Мони Лізи" та інші.

Хоакін Фенікс instagram / legends.inc

Американський актор, продюсер, кліпмейкер і музикант. Чотириразовий номінант і лауреат кінематографічної премії "Золотий глобус", призер Каннського і володар кубку Вольпі Венеціанського кінофестивалів за кращу чоловічу роль і музичної премії "Греммі", триразовий номінант на премію "Оскар" і премію Британської кіноакадемії. Став справжньою знахідкою в фільмі "Джокер", де зіграв головну роль.

Гвендолін Крісті instagram / gwendolineuniverse

Британська актриса, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів" і капітана Фазми в сазі "Зоряні війни".

Білл Гейтс instagram / thisisbillgates

Американський підприємець і громадський діяч, філантроп, один з творців і колишній акціонер компанії Microsoft.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.

Більш того, OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних привітаннь з Хеллоуїном і оригінального манікюру.

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