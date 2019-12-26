Прикмети й свята 27 грудня: що не можна робити

27 грудня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Філімонів день і День апостола і євангеліста Іоанна.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Свята 27 грудня

День апостола і євангеліста Іоанна

Апостол Іоанн Азбука віри

Цього дня вшановують пам'ять апостола Іоанна – автора одного з Євангелій Ісуса Христа та Одкровення. Після свого покликання святий не розлучався зі Спасителем і був одним з трьох учнів, яких Господь особливо наблизив до Себе. На Хресті Ісус доручив Івану піклуватися про Діву Марію. День цього Євангеліста, також, як і трьох інших авторів Євангелій, відзначається в православних і лютеранських, а також в деяких протестантських Церквах.

Філімонів день

Філімонів день "Православ'я"

Церква цього дня вшановує пам'ять святих мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотіха, які жили в Єгипті і постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана на рубежі 2 і 3 століть. Цей час був самим темним у році. На Русі вірили, що поки темрява не покине землю, біснуватиметься нечиста сила. За Філімона передбачали погоду на лютий.

Прикмети 27 грудня

Теплий день – до спекотного літа.

Погода змінюється протягом дня – до відлиги.

Вітер дме в одному напрямку, а хмари пливуть в іншому – до сніжної погоди.

Вночі іній був – до снігопаду.

Над лісом видно сині плями – до снігу.

Що не можна робити 27 грудня

Цього дня не рекомендується виходити з дому, не вмиваючись. Також не можна їсти м'ясо, молочні продукти, рибу, вживати алкоголь.

Хто народився 27 грудня

Альона Вінницька (45 років)

Альона Вінницька instagram / alenavinnitskaya

Українська авторка і виконавиця пісень у стилі поп-рок, одна з перших учасниць жіночого поп-гурту "ВІА Гра".

Сергій Бодров

Сергій Бодров Кадр з фільму "Брат 2"

Радянський і російський кіноактор, кінорежисер, сценарист. Кандидат мистецтвознавства. Помер 20 вересня 2002 року.

Еммануїл Віторган (80 років)

Еммануїл Віторган на Хануку instagram / emmanuil_vitorgan

Радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії, знявся більш ніж в ста фільмах.

Жерар Депардьє (71 рік)

Жерар Депард'є instagram / _depardieu

Французький актор, один з найплідніших артистів сучасності. Знявся як мінімум в 180 фільмах.

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