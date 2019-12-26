Прикмети й свята 27 грудня: що не можна робити

27 грудня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Філімонів день і День апостола і євангеліста Іоанна.
OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Свята 27 грудня
День апостола і євангеліста Іоанна
Апостол Іоанн
Азбука віри
Цього дня вшановують пам'ять апостола Іоанна – автора одного з Євангелій Ісуса Христа та Одкровення. Після свого покликання святий не розлучався зі Спасителем і був одним з трьох учнів, яких Господь особливо наблизив до Себе. На Хресті Ісус доручив Івану піклуватися про Діву Марію. День цього Євангеліста, також, як і трьох інших авторів Євангелій, відзначається в православних і лютеранських, а також в деяких протестантських Церквах.
Філімонів день
Філімонів день
"Православ'я"
Церква цього дня вшановує пам'ять святих мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотіха, які жили в Єгипті і постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана на рубежі 2 і 3 століть. Цей час був самим темним у році. На Русі вірили, що поки темрява не покине землю, біснуватиметься нечиста сила. За Філімона передбачали погоду на лютий.
Прикмети 27 грудня
Теплий день – до спекотного літа.
Погода змінюється протягом дня – до відлиги.
Вітер дме в одному напрямку, а хмари пливуть в іншому – до сніжної погоди.
Вночі іній був – до снігопаду.
Над лісом видно сині плями – до снігу.
Що не можна робити 27 грудня
Цього дня не рекомендується виходити з дому, не вмиваючись. Також не можна їсти м'ясо, молочні продукти, рибу, вживати алкоголь.
Хто народився 27 грудня
Альона Вінницька (45 років)
Альона Вінницька
instagram / alenavinnitskaya
Українська авторка і виконавиця пісень у стилі поп-рок, одна з перших учасниць жіночого поп-гурту "ВІА Гра".
Сергій Бодров
Сергій Бодров
Кадр з фільму "Брат 2"
Радянський і російський кіноактор, кінорежисер, сценарист. Кандидат мистецтвознавства. Помер 20 вересня 2002 року.
Еммануїл Віторган (80 років)
Еммануїл Віторган на Хануку
instagram / emmanuil_vitorgan
Радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії, знявся більш ніж в ста фільмах.
Жерар Депардьє (71 рік)
Жерар Депард'є
instagram / _depardieu
Французький актор, один з найплідніших артистів сучасності. Знявся як мінімум в 180 фільмах.
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