Прикмети й свята 24 листопада: що не можна робити

24 листопада в Україні та в усьому світі відзначають мало свят, серед яких – День пам'яті преподобного Феодора Студита.
У народі – Федір Студит (Мороз), день ангела у Євгена. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Свята 24 листопада
День пам'яті преподобного Феодора Студита
Феодор Студит
Азбука віри
Феодор на прізвисько Студит народився у Константинополі в 758 році. У 32 роки разом із дружиною Анною вирішив присвятити себе чернечому життю. Присвячений в пресвітери, Феодор проти своєї волі був обраний ігуменом. Тим часом, цар Костянтин насильно змусив свою дружину Марію прийняти постриг в монастир, а сам одружився на своїй родичці. Приклад беззаконня не залишився без наслідувачів. Преподобний виступив викривачем неправди царя. За це зазнав жорстоких тортур і був вигнаним на сім років. В кінцевому підсумку Феодор пішов до відокремленого місця, де й прожив з декількома учнями до смерті.
Федір Мороз
Федір Мороз
ілюстративне фото
У народі Преподобного називали Морозом, оскільки приходили заморозки. Цей день радили провести вдома – ближче до печі й гарячиого борщу.
Прикмети 24 листопада
Іній – до морозу.
Дме вітер – до хуртовини і похолодання.
Випало багато снігу – до теплої зими.
Голосно цвірінькають горобці – до відлиги.
Що не можна робити 24 листопада
Цього дня не можна зловтішатися, поводитися агресивно, відправлятися в далеку подорож, позичати гроші або продукти сусідам, а також починати нові справи.
Хто народився 24 листопада
Олександр Масляков (77 років)
Олександр Масляков
вікіпедія
Радянський і російський телеведучий, заслужений діяч мистецтв РФ, дійсний член фонду "Академія Російського телебачення". Засновник і співвласник "АМіК". З 1964 року беззмінний керівник і ведучий телепередачі "КВН".
Емір Кустуріца (64 роки)
Емір Кустуріца
instagram / emir_kusturica_and_tnso
Югославський і сербський кінорежисер, актор кіно, відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи, включаючи дві "Золоті пальмові гілки" Каннського кінофестивалю. Кавалер ордена Почесного легіону, іноземний член Академії наук і мистецтв Республіки Сербської.
День смерті Фредді Меркьюрі
Фредді Меркюрі
Carl Lender - Queen - Freddie Mercury, CC BY 2.0
Британський співак парсійского походження, автор пісень, вокаліст рок-гурту Queen. Є автором таких хітів, як "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen" та інші. Годи життя: 5 вересня 1946 – 24 листопада 1991.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний піст.
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