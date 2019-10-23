Прикмети й свята 23 жовтня: що не можна робити

23 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити день рекламників та Міжнародний день снігового барса.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Евалампія і Євлампія. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 23 жовтня

День рекламників

День рекламників App2Top

Це професійне свято встановлено в Україні, Росії, Білорусі та ряді країн пострадянського простору. Воно відзначається з 1994 року, і за час свого існування встигло стати вагомим приводом поговорити про те, яке місце в нашому житті займає реклама.

Міжнародний день снігового барса

Сніжний барс Depositphotos

Проведений в жовтні 2013 року в Бішкеку Всесвітній форум щодо збереження снігового барса поклав початок новому свята – Міжнародного дня снігового барса, що відзначається з того часу щорічно 23 жовтня. Цю унікальну тварину занесено до Червоної книги через свою малу чисельність і ризику опинитися в числі вимираючих видів.

Євлампій і Євлампія

Євлампій і Євлампія "Православ'я"

Мученики, які були братом і сестрою і в 303 році загинули від рук гонителів за часів правління римського імператора Максиміана. Євлампія, дізнавшись про долю брата, добровільно передала себе в руки мучителів. Вона зазнала жорстоких тортур і була вбита разом з братом.

23 жовтня прикмети

Якщо бруд на вулиці – сніг не випаде до самої Казанської.

Якщо мороз не вдарив – зима не настане в найближчі чотири тижні.

Якщо протягом дня західна частина неба чиста – дощу не буде.

Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде ранньою.

Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Що не можна робити 23 жовтня

Цього дня заборонено одружуватися або виходити заміж, робити покупки, підмітати підлогу і починати щось нове.

Хто народився 23 жовтня

Пеле (79 років)

Пеле (праворуч) Спорт-Експрес

Едсон Арантіс ду Насименту – бразильський футболіст, нападник, грав за "Сантос" і "Нью-Йорк Космос", провів 92 матчі та забив 77 голів у складі збірної Бразилії. Пеле – єдиний футболіст в світі, три рази ставав чемпіоном світу як гравець.

Райан Рейнольдс instagram / vancityreynolds

Канадсько-американський актор, продюсер, відомий за роллю "Дедпула". Також знімався в ситкомі "Два хлопця, дівчина і піцерія", "Король вечірок", "Просто друзі", "Так, ні, не знаю", "Пропозиція", "Жах Амитивилля", "Велика жратва", "Люди Ікс: Початок".

Емілія Кларк instagram / emilia_clarke

Британська актриса театру, кіно і телебачення, відома за ролями Дейенеріс Таргаріен в телесеріалі "Гра престолів" (мати драконів), Сари Коннор у фільмі "Термінатор: Генезис" і Кі'ри у фільмі "Хан Соло. Зоряні війни: Історії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі.

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