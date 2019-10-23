Прикмети й свята 23 жовтня: що не можна робити

23 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити день рекламників та Міжнародний день снігового барса.
Православна церква вшановує пам'ять мучеників Евалампія і Євлампія. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Свята 23 жовтня
День рекламників
День рекламників
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Це професійне свято встановлено в Україні, Росії, Білорусі та ряді країн пострадянського простору. Воно відзначається з 1994 року, і за час свого існування встигло стати вагомим приводом поговорити про те, яке місце в нашому житті займає реклама.
Міжнародний день снігового барса
Сніжний барс
Depositphotos
Проведений в жовтні 2013 року в Бішкеку Всесвітній форум щодо збереження снігового барса поклав початок новому свята – Міжнародного дня снігового барса, що відзначається з того часу щорічно 23 жовтня. Цю унікальну тварину занесено до Червоної книги через свою малу чисельність і ризику опинитися в числі вимираючих видів.
Євлампій і Євлампія
Євлампій і Євлампія
"Православ'я"
Мученики, які були братом і сестрою і в 303 році загинули від рук гонителів за часів правління римського імператора Максиміана. Євлампія, дізнавшись про долю брата, добровільно передала себе в руки мучителів. Вона зазнала жорстоких тортур і була вбита разом з братом.
23 жовтня прикмети
Якщо бруд на вулиці – сніг не випаде до самої Казанської.
Якщо мороз не вдарив – зима не настане в найближчі чотири тижні.
Якщо протягом дня західна частина неба чиста – дощу не буде.
Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде ранньою.
Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.
Що не можна робити 23 жовтня
Цього дня заборонено одружуватися або виходити заміж, робити покупки, підмітати підлогу і починати щось нове.
Хто народився 23 жовтня
Пеле (79 років)
Пеле (праворуч)
Спорт-Експрес
Едсон Арантіс ду Насименту – бразильський футболіст, нападник, грав за "Сантос" і "Нью-Йорк Космос", провів 92 матчі та забив 77 голів у складі збірної Бразилії. Пеле – єдиний футболіст в світі, три рази ставав чемпіоном світу як гравець.
Райан Рейнольдс (43 роки)
Райан Рейнольдс
instagram / vancityreynolds
Канадсько-американський актор, продюсер, відомий за роллю "Дедпула". Також знімався в ситкомі "Два хлопця, дівчина і піцерія", "Король вечірок", "Просто друзі", "Так, ні, не знаю", "Пропозиція", "Жах Амитивилля", "Велика жратва", "Люди Ікс: Початок".
Емілія Кларк (33 роки)
Емілія Кларк
instagram / emilia_clarke
Британська актриса театру, кіно і телебачення, відома за ролями Дейенеріс Таргаріен в телесеріалі "Гра престолів" (мати драконів), Сари Коннор у фільмі "Термінатор: Генезис" і Кі'ри у фільмі "Хан Соло. Зоряні війни: Історії".
Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі.
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