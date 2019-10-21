Прикмети й свята 22 жовтня: що не можна робити

22 жовтня в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят, серед яких варто відзначити Міжнародний день людей із вадами мовлення і святкування на честь Ефеської ікони Божої Матері.

У народі – Яків Дровопилець. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 22 жовтня

Міжнародний день людей із вадами мовлення

День людей із вадами мовлення healthy4u

Ідея установи народилася за підтримкою Міжнародної асоціації людей з вадами мовлення, яку було засновано у 1995 році. Згідно з даними ISA, близько 1% населення світу страждає від заїкання.

Святкування на честь Ефеської ікони Божої Матері

Ефеська (Корсунська) Божа Матір Вікіпедія

В Ефесі зберігалася ікона Божої Матері, яку написав святий євангеліст Лука. У 988 році список з цієї ікони було принесено з Корсуня до Києва святим рівноапостольним князем Володимиром. Пізніше її перенесли до Новгорода, а з Новгорода – до Москви. Свята Євфросинія заснувала в Полоцьку Спаську обитель. Коли вона дізналася, що в Греції є ікони, які написано євангелістом Лукою, відправила дари грецькому імператору і патріарху Луці Хризовергу із проханням надіслати їй цю ікону. Святий образ був відправлений з Ефеса на Русь.

Яків Дровопилець

Яків Алфеїв Азбука Віри

Цього дня вшановують пам'ять Якова Алфієва – одного з Дванадцяти апостолів. Згідно з житієм, перш ніж стати учнем Христа, він був митарем, а після проповідував у Юдеї та Едессі. У народі цього дня розпочиналася пора заготівлі дров на зиму.

Прикмети 22 жовтня

Свята 22 жовтня depositphotos

Вранці дощ пішов – до вечора сніг випаде.

Сніг на талу землю випав – до поганого врожаю.

Голки з модрини не обсипалися – снігу найближчим часом не буде.

На цибулі багато лушпиння – до суворої зими.

Ожеледиця – до дощу.

Місяць у колах – до посушливого літа.

Що не можна робити 22 жовтня

Цього дня категорично заборонено відмовлятися від частувань. Інших заборон немає.

Хто народився 22 жовтня

Тетяна Овсієнко instagram / ovsienko_tatiana

Радянська і російська співачка, заслужена артистка Росії, була однією з учасниць гурту "Міраж".

Анна Кошмал (25 років)

Анна Кошмал instagram / smorkovkina

Українська актриса, популярність здобула завдяки ролі Жені Ковальової в п'ятому і шостому сезонах телесеріалу "Свати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі.

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