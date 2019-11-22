Прикмети й свята 22 листопада: що не можна робити

22 листопада в Україні й у всьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто згадати День синів та Святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
У народі – Мотрона Зимова, день ангела – у Костянтина. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Свята 22 листопада
День синів
День синів
pixabay
Щорічно 22 листопада в світі відзначається День синів або День сина – неофіційне свято. Його історію не актуалізовано засобами масової інформації. Існують навіть деякі розбіжності в тому, коли слід відзначати.
Святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця"
Ікона Божої Матері "Скоропослушниця"
вікіпедія
Чудотворна ікона Божої матері, іменована "Скоропослушниця", перебуває у Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. Святий образ було написано у 10 столітті, під час життя настоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону "Скоропослушниця" Пресвята Богородиця і в наступні часи здійснювала багато зцілень: сліпим дарувала зір, підіймали розслаблених. Особливо відзначалися випадки зцілення від падучої та біснування. Багатьох позбавляла Богородиця від корабельної аварії, визволяла з полону.
Мотрона Зимова
Матрона царгородських
Азбука віри
Цього дня вшановується пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в 5 столітті в Константинополі. Вона залишила родину і присвятила життя служінню Богу, пішовши від чоловіка до чоловічого монастиря. На Русі говорили, що "з Мотрони (Матрони) зимової зима встає на ноги, і морози прилітають від залізних гір".
Прикмети 22 листопада
Іній вранці – наступного року буде добрий урожай вівса.
Пішов дощ – буде урожай пшениці.
Снігопад – негода затягнеться ще на місяць.
Іній покрив дерева – до морозів.
Туман – до відлиги.
Що не можна робитимуть 22 листопада
Цього дня заборонено віддавати старий й не випраний одяг, а також не можна сваритися й думати погано про когось.
Хто народився 22 листопада
Скарлетт Йоханссон (35 років)
Скарлетт Йоханссон
instagram / scarlett.johansson
Американська актриса кіно і телебачення, співачка. Найбільшу популярність їй принесла співпраця з Вуді Алленом і Софією Копполою, а також роль Чорної вдови в серії фільмів кінематографічного всесвіту Marvel.
Савік Шустер (67 років)
Журналіст і телеведучий, відомий роботою в російських та українських ЗМІ. Заслужений журналіст України.
Савік Шустер
фото: echo-ua.media
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що не можна робити в День ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!