Прикмети й свята 22 листопада: що не можна робити

22 листопада в Україні й у всьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто згадати День синів та Святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

У народі – Мотрона Зимова, день ангела – у Костянтина. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 22 листопада

День синів

День синів pixabay

Щорічно 22 листопада в світі відзначається День синів або День сина – неофіційне свято. Його історію не актуалізовано засобами масової інформації. Існують навіть деякі розбіжності в тому, коли слід відзначати.

Святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця"

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" вікіпедія

Чудотворна ікона Божої матері, іменована "Скоропослушниця", перебуває у Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. Святий образ було написано у 10 столітті, під час життя настоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону "Скоропослушниця" Пресвята Богородиця і в наступні часи здійснювала багато зцілень: сліпим дарувала зір, підіймали розслаблених. Особливо відзначалися випадки зцілення від падучої та біснування. Багатьох позбавляла Богородиця від корабельної аварії, визволяла з полону.

Мотрона Зимова

Матрона царгородських Азбука віри

Цього дня вшановується пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в 5 столітті в Константинополі. Вона залишила родину і присвятила життя служінню Богу, пішовши від чоловіка до чоловічого монастиря. На Русі говорили, що "з Мотрони (Матрони) зимової зима встає на ноги, і морози прилітають від залізних гір".

Прикмети 22 листопада

Іній вранці – наступного року буде добрий урожай вівса.

Пішов дощ – буде урожай пшениці.

Снігопад – негода затягнеться ще на місяць.

Іній покрив дерева – до морозів.

Туман – до відлиги.

Що не можна робитимуть 22 листопада

Цього дня заборонено віддавати старий й не випраний одяг, а також не можна сваритися й думати погано про когось.

Хто народився 22 листопада

Скарлетт Йоханссон instagram / scarlett.johansson

Американська актриса кіно і телебачення, співачка. Найбільшу популярність їй принесла співпраця з Вуді Алленом і Софією Копполою, а також роль Чорної вдови в серії фільмів кінематографічного всесвіту Marvel.

Журналіст і телеведучий, відомий роботою в російських та українських ЗМІ. Заслужений журналіст України.

Савік Шустер фото: echo-ua.media

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що не можна робити в День ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!