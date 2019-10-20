Прикмети й свята 21 жовтня: що не можна робити

21 жовтня православні вшановують пам'ять Трифона Вятського та Пелагії Антіохійської, а іудеї завершують низку осінніх свят – Шміні Ацерет і Симхат Тора.

День ангела цього дня відзначають Єлизавета, Надія та Таїса. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 21 жовтня

Трифон і Пелагея

Трифон і Пелагея

Цього дня вшановують пам'ять двох святих – Трифона Вятського і Пелагії Антіохійської. Трифон народився у 16 столітті в селищі Малі Немнюшкі в Архангельській губернії. З дитинства відчував потребу у чернечому житті, таємно покинув рідну домівку та прийняв постриг у Пискорському монастирі. Там він так старанно трудився, захворів і ледь не помер. Коли преподобний був уже близький до смерті, до нього з'явився святитель Микола в супроводі ангела, зцілив святого і нагородив його даром чудотворення.

Свята Пелагія жила в 3 столітті. До прийняття християнства вела розпусний спосіб життя, була танцівницею і блудницею. Одного разу в Антіохії проходив собор, на який з'їхалися єпископи з усієї Сирії. Один з них, єпископ Нонн, побачив Пелагию і, вражений її безсоромністю, всю ніч молився про порятунок її душі. Наступного ранку невідома сила привела Пелагию до храму. Богослужіння та проповідь так вразили дівчину, що вона прийшла в жах від того, наскільки грішним було її життя. Пелагія роздала все своє майно бідним та під виглядом юнака прийняла чернечий постриг.

Шміні Ацерет і Симхат Тора

Шміні Ацерет і Симхат Тора stl

У Торі йдеться, що на восьмий день від початку свята Суккот буде ще одне окреме, самостійне свято. У день свята в синагогах завершується і знову починається річний цикл читання. З ковчега виймають сувої та сім разів проходять з ними навколо піднесення в центрі священного місця. Хода супроводжується радісними піснями та танцями, які тривають до глибокої ночі.

Прикмети 21 жовтня

Свята - 21 жовтень pixabay / Вікторія Бородінова

Якщо зірки яскраво сяють – на гарну погоду.

Якщо з берези не опало все листя – сніг випаде пізно.

Якщо місяць в колах – до посушливого літа.

Хмари низько пливуть – до морозу.

Ліс посірів – до морозу.

Біля сонця туманний круг з'явився – до ясної і сухої погоди.

Що не можна робити 21 жовтня

Цього дня заборонено розмовляти даремно, байдикувати і розповідати комусь про погані сни до заходу.

Хто народився 21 жовтня

Альфред Нобель

Альфред Нобель вікіпедія

Годи життя: 21 жовтень 1833 – 10 грудня 1896. Шведський хімік, інженер, винахідник, підприємець і філантроп, винахідник динаміту, володів компанією Бофорс, яку переорієнтував від металургії до хімічного і гарматного виробництва.

Кім Кардаш'ян instagram / kimkardashian

Повне ім'я Кімберлі Ноель Кардаш'ян Уест – американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками" і "Сімейство Кардаш'ян".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Тим часом, в Великобританії забили тривогу через свято.

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