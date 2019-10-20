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20 жовтня • оновлено в 06:18
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Прикмети й свята 20 жовтня: що не можна робити

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20 жовтня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Зокрема, Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози та Міжнародний день авіадиспетчера.

Крім того, День працівників харчової промисловості, Міжнародний день кухарів, а день ангела відзначають Святослав і Олександр. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 20 жовтня

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

Рак молочної залози

Рак молочної залози

Герцлія Медікал Центр

Введено указом президента України від 17 січня 2005 року. Понад 99% всіх пацієнтів з раком молочної залози – жінки. Фактори, які підвищують ризик захворювання, наступні: вік понад 40 років; спадкова і сімейна схильність; пізня менопауза; ранній початок місячних (до 12 років); пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їхня відсутність; переривання вагітності; фіброзно-кістозна мастопатія; ожиріння; паління.

День працівників харчової промисловості

Працівники харчової промисловості

Працівники харчової промисловості

mykharkov

Встановлено у 1966 році, відзначається в третю неділю жовтня. В останні роки в усьому світі гостро стоїть питання про формування продовольчої безпеки. Саме працівники харчової промисловості одними з перших покликані вирішувати цю проблему.

Міжнародний день кухарів

день кухаря

день кухаря

pixabay

Міжнародну дату було засновано в 2004 році з ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. Святкування в більш ніж 70 країнах набуло масштабного характеру. Крім кулінарів в організації святкових заходів беруть участь представники органів влади, працівники туристичних компаній і власники підприємств громадського харчування.

Міжнародний день авіадиспетчера

день авіадиспетчера

день авіадиспетчера

вікіпедія

Професійне свято авіадиспетчерів і працівників, зайнятих управлінням повітряним рухом відзначається щорічно 20 жовтня. Цього дня в 1961 році в Амстердамі було створено Міжнародну федерацію асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія стала такою значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята.

Прикмети 20 жовтня

  • Якщо цього дня сніг випав – з листопадової Мотрони зима почнеться.

  • Сніг вночі випав – довго лежатиме, вдень – скоро розтане.

  • Якщо сонячна погода – тепло протримається ще три тижні.

  • Якщо місяць блідий і мутний – до снігу і морозу.

  • Якщо випав сніг, а з дерев ще не всі листя облетіли – зима буде пізньою.

Що не можна робити 20 жовтня

Цього дня заборонено робити випічку, скаржитися на погане життя і неприємності, а також приймати подарунки.

Хто народився 20 жовтня

Володимир Соловйов (56 років)

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Кадр з відео

Топ-пропагандист Кремля, російський телеведучий, голова Спілки журналістів Росії, член російської політичної партії "Єдина Росія". Він відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Снуп Дог (48 років)

Снуп Дог

Снуп Дог

instagram / snoopdogg

Американський репер, продюсер і актор, відомий, як МС на хіп-хоп сцені західного узбережжя і один з найталановитіших протеже Dr. Dre.

Марина Поплавська (день смерті)

Марина Поплавська

Марина Поплавська

20 жовтня 2018 року відома українська актриса загинула в автокатастрофі в Київській області, коли автобус з акторами "Дизель-шоу" врізався у вантажівку. 22 жовтня була похована на Корбутовському цвинтарі на Центральній Алеї в Житомирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Тим часом, в Великобританії забили тривогу через це свято.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Марина Поплавська Снуп Дог Володимир Соловйов
Тег
свято
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Перов Василий
Перов Василий
Да нельзя самолёты флот автомобили строить, нельзя мосты дороги строить, можно на концерне "Антонов" делать кастрюли и можно ждать транш!
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