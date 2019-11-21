Прикмети й свята 20 листопада: що не можна робити

В Україні та в усьому світі 21 листопада відзначають багато важливих свят, серед яких варто відзначити День десантно-штурмових сил України і День гідності й свободи

Також відзначають: Всесвітній день телебачення, Всесвітній день філософії, День відмови від паління, Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. День ангела у Михайла й Павла. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 21 листопада

День гідності і свободи (початок Революції Гідності )

Майдан 22 листопада 2013 року Фото: НВ

Засновано указом президента від 13 листопада 2014 року. Цей день повинен сприяти утвердженню принципів свободи і демократії. 21 листопада 2013 року на Майдані почалися масові мітинги (Революція Гідності), що стали причиною кінця правління президента Віктора Януковича, який втік до Росії.

День десантно-штурмових сил України

День десантно-штурмових сил України calendarium

Свято встановлено указом президента від 21 листопада 2017 року. До 2017 року відзначалося 2 серпня й називалося День високомобільних десантних військ України.

Всесвітній день телебачення

День телебачення pixabay

Відзначається щорічно 21 листопада, було проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1996 року. Телебачення було визнано важливим інструментом впливу – орієнтації, напрямку і моніторингу громадської думки. Важко переоцінити його вплив на світову політику.

Всесвітній день філософії

день філософії webplus.info

Було проголошено на 33-й сесії Генеральної конференцією ЮНЕСКО у 2005 році, проводиться у третій четвер листопада щорічно. Ідея полягає в тому, щоб знайти загальну платформу обговорення в суспільстві глобальних соціокультурних перетворень, долучити людей до філософської спадщини, показати сферу повсякденного мислення для нових ідей та стимулювати публічні дебати мислителів і громадянського суспільства.

День відмови від паління

День відмови від паління pixabay

Було встановлено Американським онкологічним товариством (American Cancer Society) в 1977 році. Мета – сприяти зниженню поширеності тютюнової залежності, залучити до боротьби проти паління всіх верств населення та лікарів усіх спеціальностей, профілактика тютюнопаління та інформування суспільства про згубний вплив тютюну на здоров'я.

Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних Православ'я

Святкування Собору Архистратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних встановлено на початку IV століття на Помісному Лаодикійському Соборі. Відзначається щорічно 8 листопада. Восьмий день місяця вказує на майбутній Собор всіх Сил Небесних у день Страшного Суду Божого, який святі отці називають "днем восьмим".

Прикмети 21 листопада

Розвиднілося раніше звичайного – до холодів.

Іній вранці – до сніжної зими.

Туман вранці – до відлиги.

Мокрий сніг йде – до дощової весни.

Ясна погода – до морозів.

Що не можна робити 21 листопада

Цього дня заборонено рубати сокирою, різати ножем або ткати. Також не можна важко працювати, переслідувати корисливу мету, робити щось заради власної вигоди.

Хто народився 21 листопада

Бьорк (54 роки)

Бьорк instagram.com/bjork

Відома ісландська співачка, актриса, композиторка та авторка пісень, лауреатка численних премій.

Вольтер

Вольтер вікіпедія

Справжнє ім'я Франсуа-Марі Аруе. Одін з найбільших французьких філософів-просвітителів XVIII століття, поет, прозаїк, сатирик, трагік, історик і публіцист. Точне походження псевдоніма невідомо. Жив з 1694 до 30 травня 1778 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також цього дня відзначається Введення у храм Пресвятої Богородиці – велике християнське свято. Інші назви – Введення в Храм Пресвятої Діви Марії, Третя Пречиста.

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