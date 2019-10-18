Прикмети й свята 19 жовтня: що не можна робити

У 2019 році на 19 жовтня не випадає жодного міжнародного і всесвітнього свята, зате цього дня православні вшановують пам'ять святого Фоми – одного з Дванадцяти апостолів.

У народі відзначається Фомін день, а день ангела святкує Іван. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 19 жовтня

День пам'яті святого Фоми

Святий Фома Азбука віри

Святий Фома був простим рибалкою у Галілеї, поки не почув проповідь Христа. Він приєднався до Ісуса в мандрах і був обраний до найближчих учнів. Фому навіть прозвали "близнюком", тому що він був схожий на Вчителя.

Саме з цим святим пов'язано прізвисько "Фома невіруючий". Він не повірив апостолам, що до них з'явився воскреслий Ісус, поки Спаситель не з'явився до нього особисто і не дозволив доторкнутися до ран. Мученицьку смерть апостол отримав після наказу правителя індійського міста Меліапора Мазда.

Фомін день

Фомін день - заготовки на зиму

У народі святого Фому шанували за ощадливість і запасливість. Тому до цього дня заповнювали продуктами і зерном комори. Також було прийнято підводити підсумки року і рахувати запаси на зиму. Якщо всього було більш ніж достатньо, йшли до церкви і ставили свічку святому.

Прикмети 19 жовтня

Якщо немає вітру – до похолодання.

Дим землею волочить – до негоди.

Північні птахи прилетіли – до ранніх холодів.

Сніг випав, а дерева ще в листі – скоро все розтане.

Земля легким снігом вкрилася – зима встановиться 22 листопада.

Що не можна робити 19 жовтня

Цього дня немає категоричних заборон, а переїдати всякими смаколиками навіть вітається.

Хто народився 19 жовтня

Катя Гордон instagram / katyagordon

Російська юристка, авторка-виконавець, телеведуча. У 2013 році отримала два "Золотих грамофони": як автор музики й слів за пісню "Забирай рай" у виконанні Ані Лорак, за співавторство пісні "Йди по-англійськи" у виконанні Григорія Лепса й Ані Лорак.

Евандер Холіфілд (57 років)

Евандер Холіфілд Glenn Francis / PacificProDigital

Американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, срібний призер Панамериканських ігор у напівважкій вазі, бронзовий – XXIII Олімпійських ігор у напівважкій вазі. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.

Леся Нікітюк instagram / lesia_nikituk

Українська телеведуча, яка отримала широку популярність після телепередачі "Орел і решка" і шоу "Хто зверху".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Тим часом, у Великобританії забили тривогу через свято.

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