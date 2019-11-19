Прикмети й свята 19 листопада: що не можна робити

19 листопада в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День працівників гідрометцентру і Міжнародний чоловічий день.

Також відзначають Всесвітній день туалету, в народі – Павло Льодостав, день ангела у Віктора. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

19 листопада свята

День працівників гідрометцентру в Україні

День працівника гідрометцентру (Ілюстрація)

Свято було встановлено указом президента від 11 березня 2003 року. Державна гідрометеорологічна служба відіграє ключову роль в отриманні даних про поточні та очікувані гідрометеорологічні умови.

Міжнародний чоловічий день

день чоловіків pixabay

Вперше його відсвяткували в 1999 році жителі Республіки Тринідад і Тобаго – острівної держави у південній частині Карибського моря, що складається з двох великих островів. Згодом свято знайшло підтримку в інших країнах Карибського басейну, Австралії, Північної Америки, Азії, Європи і Організації Об'єднаних Націй. Відзначається в більш ніж 60 країнах світу. Мета Дня – привернення уваги до гендерної дискримінації чоловіків при визначенні важливості їхньої ролі в родині і вихованні дітей.

Всесвітній день туалету

День туалету pixabay

19 листопада було проголошено Всесвітнім днем туалету в 2001 році в ході міжнародної конференції в Сінгапурі, яку було присвячено проблемам туалетів. Більше 200 делегатів з Азії, Європи та Північної Америки, які представляли 17 національних туалетних асоціацій, зустрілися, щоб обговорити насущні проблеми і розглянути нові концепції розвитку туалетної справи. Результатом стало утворення Всесвітньої туалетної організації, яка стала ініціатором створення цього незвичайного свята.

Павло Льодостав

Святитель Павло Сповідник вікіпедія

Цього дня вшановується пам'ять святителя Павла Сповідника, який був єпископом в Малій Азії. Іконоборці вели запеклу боротьбу проти християнських святинь. Виступивши на захист віри, Павло зазнав переслідувань і гонінь. У народі свято прозвали Льодоставом, так як вважали, що в його день воду в річках і озерах сковує льодом.

Прикмети 19 листопада

Якщо лід купою на річці промерзає – до доброго врожаю хліба.

Лід на річці гладкий – рік буде врожайним.

Снігопад – до сніжної зими.

Безвітряна погода – до швидкого похолодання.

Алая зоря – до снігу або дощу.

Небо ввечері червоне – до похмурої й сирої погоди.

Галки голосно каркають – до потепління.

Що не можна робити 19 листопада

Цього дня заборонялося повертатися додому без улову. Також не можна залишати борги, відправлятися кудись далеко.

Хто народився 19 листопада

Кельвін Кляйн (77 років)

Кельвін Кляйн Pinterest

Американський дизайнер одягу, в 1968 році заснував власну компанію Calvin Klein Inc. і володів нею до 2003 року.

Адам Драйвер (36 років)

Адам Драйвер instagram / rendriver

Американський актор, призер Венеціанського кінофестивалю за акторську роботу в драмі "Голодні серця". Став відомий завдяки ролі Кайло Рена – головного антагоніста сьомого і восьмого епізодів саги "Зоряні війни".

Мег Райан (58 років)

Мег Райан instagram / megryan

Американська актриса і кінопродюсерка. Відомі фільми: "Місто ангелів", "Вам лист", "Кейт і Лео", "Весільний переполох".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний піст.

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