Прикмети й свята 18 жовтня: що не можна робити

18 жовтня в Україні та в усьому світі відзначаються кілька свят, серед яких варто відзначити Європейський день боротьби з торгівлею людьми і День краватки.

Також цього дня Україна вступила до Ради Європи, в народі – Харитини – перші полотна, а день ангела відзначає Матфей. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 18 жовтня

Європейський день боротьби з торгівлею людьми

Торгівля людьми ЮНІСЕФ

Цей день започаткований Європарламентом у 2007 році. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть стати чоловіки, жінки і діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. На сьогоднішній день понад 21 мільйон осіб у всьому світі є жертвами примусової праці.

Україна вступила до Ради Європи

Порада Європи eurointegration.com

У 1995 році Україна вступила до Ради Європи – міжнародна організація, метою якої є досягнення більшого єднання між її державами-членами для впровадження і захисту принципів та ідеалів, які є їхнім спільним надбанням: захист прав людини, верховенства права, демократія та ін.

День краватки

День краватки pixabay

Свято щорічно відзначається 18 жовтня, а його назва нерідко згадується з приставкою Всесвітній або Міжнародний. Але офіційного статусу не має. Незважаючи на це, ця дата набирає популярність у багатьох країнах. Прийнято вважати, що краватка увійшла в моду, завдяки французькому королю Людовику XIII. Тоді при дворі носили хустки на шиї.

Харитини – перші полотна

Свята мучениця Харитина Православ'я

Цього дня вшановується пам'ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру на початку IV століття в місті Понте на березі Чорного моря. У народі до цього часу жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна, а чоловіки приступали до виготовлення валянок.

Прикмети 18 жовтня

Сніг ще не випав – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишилися – до суворої зими.

Дерева тріщать – на гарну погоду.

Туман розсіявся після сходу сонця – на гарну погоду.

Птахи відлітають на південь – до суворої зими.

Що не можна робити 18 жовтня

Цього дня не рекомендується свататися або одружуватися, переїжджати на нове місце – відноситься й до роботи, а також заздрити.

Хто народився 18 жовтня

Чак Беррі

Чак Беррі Nationaal Archief

Роки життя: 18 жовтень 1926 – 18 березня 2017 року. Американський рок-музикант, співак, гітарист, автор пісень, один з найвпливовіших ранніх виконавців рок-н-ролу. У 2004 році зайняв 5-е місце в рейтингу найвеличніших виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Кір Буличов

Кір Буличов вікіпедія

Роки життя: 18 жовтень 1934 – 5 вересня 2003. Російський радянський письменник-фантаст, драматург, сценарист і літературознавець, історик і сходознавець, доктор історичних наук.

Лі Харві Освальд

Лі Харві Освальд вікіпедія

Роки життя: 18 жовтень 1939 – 24 листопада 1963 року. Був офіційно визнаний убивцею 35-го президента США Джона Кеннеді після власної смерті.

Сергій Доренко КП

Роки життя: 18 жовтень 1959 – 9 травня 2019. Радянський і російський журналіст, теле- й радіоведучий, коментатор, продюсер, соціолог, головний редактор радіостанції "Говорить Москва" (2014-2019), головний редактор і радіоведучий "Російська служба новин" та інші місця роботи. Помер у ДТП, розбившись на мотоциклі в Москві. Був затятим противником президента РФ Володимира Путіна.

Сильвестр Сталлоне (лівоворуч) – Ван Дамм (праворуч) instagram / jcvd

Американський актор, режисер, сценарист, постановник бойових сцен і продюсер бельгійського походження; культурист, майстер бойових мистецтв.

Світлана Лобода instagram / lobodaofficial

Українська співачка, заслужена артистка України, солістка гурту "ВІА Гра" в 2004 році. Останні роки живе й працює в Росії, за що отримала несхвалення на батьківщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі.

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