Прикмети й свята 18 жовтня: що не можна робити

18 жовтня в Україні та в усьому світі відзначаються кілька свят, серед яких варто відзначити Європейський день боротьби з торгівлею людьми і День краватки.
Також цього дня Україна вступила до Ради Європи, в народі – Харитини – перші полотна, а день ангела відзначає Матфей. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.
Свята 18 жовтня
Європейський день боротьби з торгівлею людьми
Торгівля людьми
ЮНІСЕФ
Цей день започаткований Європарламентом у 2007 році. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть стати чоловіки, жінки і діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. На сьогоднішній день понад 21 мільйон осіб у всьому світі є жертвами примусової праці.
Україна вступила до Ради Європи
Порада Європи
eurointegration.com
У 1995 році Україна вступила до Ради Європи – міжнародна організація, метою якої є досягнення більшого єднання між її державами-членами для впровадження і захисту принципів та ідеалів, які є їхнім спільним надбанням: захист прав людини, верховенства права, демократія та ін.
День краватки
День краватки
pixabay
Свято щорічно відзначається 18 жовтня, а його назва нерідко згадується з приставкою Всесвітній або Міжнародний. Але офіційного статусу не має. Незважаючи на це, ця дата набирає популярність у багатьох країнах. Прийнято вважати, що краватка увійшла в моду, завдяки французькому королю Людовику XIII. Тоді при дворі носили хустки на шиї.
Харитини – перші полотна
Свята мучениця Харитина
Православ'я
Цього дня вшановується пам'ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру на початку IV століття в місті Понте на березі Чорного моря. У народі до цього часу жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна, а чоловіки приступали до виготовлення валянок.
Прикмети 18 жовтня
Сніг ще не випав – зима не скоро настане.
На березах і дубах листя залишилися – до суворої зими.
Дерева тріщать – на гарну погоду.
Туман розсіявся після сходу сонця – на гарну погоду.
Птахи відлітають на південь – до суворої зими.
Що не можна робити 18 жовтня
Цього дня не рекомендується свататися або одружуватися, переїжджати на нове місце – відноситься й до роботи, а також заздрити.
Хто народився 18 жовтня
Чак Беррі
Чак Беррі
Nationaal Archief
Роки життя: 18 жовтень 1926 – 18 березня 2017 року. Американський рок-музикант, співак, гітарист, автор пісень, один з найвпливовіших ранніх виконавців рок-н-ролу. У 2004 році зайняв 5-е місце в рейтингу найвеличніших виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone.
Кір Буличов
Кір Буличов
вікіпедія
Роки життя: 18 жовтень 1934 – 5 вересня 2003. Російський радянський письменник-фантаст, драматург, сценарист і літературознавець, історик і сходознавець, доктор історичних наук.
Лі Харві Освальд
Лі Харві Освальд
вікіпедія
Роки життя: 18 жовтень 1939 – 24 листопада 1963 року. Був офіційно визнаний убивцею 35-го президента США Джона Кеннеді після власної смерті.
Сергій Доренко
Сергій Доренко
КП
Роки життя: 18 жовтень 1959 – 9 травня 2019. Радянський і російський журналіст, теле- й радіоведучий, коментатор, продюсер, соціолог, головний редактор радіостанції "Говорить Москва" (2014-2019), головний редактор і радіоведучий "Російська служба новин" та інші місця роботи. Помер у ДТП, розбившись на мотоциклі в Москві. Був затятим противником президента РФ Володимира Путіна.
Жан-Клод Ван Дамм (59 років)
Сильвестр Сталлоне (лівоворуч) – Ван Дамм (праворуч)
instagram / jcvd
Американський актор, режисер, сценарист, постановник бойових сцен і продюсер бельгійського походження; культурист, майстер бойових мистецтв.
Світлана Лобода (37 років)
Світлана Лобода
instagram / lobodaofficial
Українська співачка, заслужена артистка України, солістка гурту "ВІА Гра" в 2004 році. Останні роки живе й працює в Росії, за що отримала несхвалення на батьківщині.
Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі.
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