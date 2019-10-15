Прикмети й свята 16 жовтня: що не можна робити

16 жовтня в Україні та у всьому світі відзначаються кілька свят, серед яких Всесвітній день продовольства, День хліба і День анестезіолога.

Також відзначають День Боса, а в Україні цього дня гетьман Павло Скоропадський видав указ про відродження козацтва. У народі – Денис Позімній, а день ангела у Дениса. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 16 жовтня

Всесвітній день продовольства

День продовольства (ілюстрація фруктів) pixabay

Свято було проголошено у 1979 році. Головна мета – підвищення рівня обізнаності населення про продовольчу проблему в світі: голод, недоїдання, злидні. Цього дня проводяться благодійні акції, які допомагають полегшити становище країн "третього світу".

Всесвітній день хліба

день хліба pixabay

Був заснований у 2006 році за ініціативою Міжнародного союзу пекарів та пекарів-кондитерів та приурочений до Всесвітнього дня продовольства. Це професійне свято працівників цієї галузі.

Всесвітній день анестезії (День анестезіолога)

День анестезії Медвісник

Професійне свято щорічно відзначається 16 жовтня. Ця галузь медицини на офіційному рівні з'явилася ще в середині 19 століття: 16 жовтня 1846 року американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом.

День Боса (Шефа)

День Боса pixabay

Професійне свято керівників колективів всіх рівнів вперше запропонувала встановити секретарка американської компанії State Farm Insurance Company Патриція Хароскі в 1958 році. У 1962 році у США його офіційно затвердили. Пізніше свято підтримали і в Європі, а останнім часом воно почало набирати популярності в Україні. Цього дня прийнято вітати начальство.

Денис Позімній

Діонісій Ареопагіт вікіпедія

Цього дня вшановують пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив в Афінах у I столітті. Він був учнем апостола Павла, проповідував християнство в Галлії. Загинув від рук язичників. У народі вважалося, що цього дня виходять злі духи, які викликають хвороби. Щоб захиститися, збиралася осикова кора, яку завжди носили з собою, а в хаті зберігали Осинове поліно.

Прикмети 16 жовтня

У зайців багато жиру – до довгої та холодної зими.

Кроти в нори багато соломи і стерні наносили – до лютої зими.

Домашня худоба до вечора розревілася – до негоди.

Шипшина повторно зацвіла – до теплої та довгої осені.

Темні низькі хмари в небі – до похолодання й снігопаду.

Галки зібралися в зграї – до теплої погоди.

Що не можна робити 16 жовтня

Категоричних заборон немає. У народі вважалося, що на Дениса можна постраждати від псування, тому рекомендувалося берегтися "від лихого ока".

Хто народився 16 жовтня

Оскар Уайльд

Оскар Уальд вікіпедія

Народився в 1854 році – помер 30 листопада 1900 року. Англійський письменник і поет, один з найвідоміших драматургів пізнього Вікторіанського періоду.

Петро Григоренко

Петро Григоренко вікіпедія

Народився в 1907 році – помер 21 лютого 1987 року. Генерал-майор збройних сил СРСР, учасник дисидентського руху, правозахисник і засновник Української Гельсінської Групи – об'єднання діячів правозахисного руху, який був активним до 1981 року. Метою групи був контроль за дотриманням радянським урядом Гельсінкських угод, які гарантували дотримання прав людини.

Андрій Чикатило

Андрій Чикатило persona.rin.ru

Відомий радянський серійний убивця, гвалтівник, педофіл, некросадист, некрофіл і канібал. Роки життя: 16 жовтень 1936 – 14 лютого 1994. Прізвиська: Ростовський різник, Громадянин Ікс, Вбивця з лісосмуги, Скажений звір, Сатана, Червоний кошмар, Червоний різник, Радянський Джек-різник. Зізнався в 56 вбивствах (версія слідства – 65), після чого його засудили та розстріляли.

Ілля Лагутенко (51 рік)

Ілля Лагутенко instagram / mumiytroll_fan

Радянський і російський рок-музикант, поет, артист, співак, лідер гурту "Мумій Троль".

Йоахім фон Ріббентроп – день смерті

Молотов і Ріббентроп тиснуть один одному руки вікіпедія

Міністр закордонних справ Німеччини, радник Адольфа Гітлера з зовнішньої політики. Саме з ним було підписано Пакт "Молотов-Ріббентроп" від 23 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після 15 жовтня і до кінця місяця у православних буде ще п'ять одноденних постів.

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