Прикмети й свята 15 жовтня: що категорично не можна робити

14 жовтня в Україні та у всьому світі спостерігається кілька незвичайних свят, серед яких Всесвітній день миття рук, День білої тростини та Міжнародний день сільських жінок.

У народі – Купріянів день на честь священномученика Кипріяна та святої мучениці Юстини, день ангела Андрія та Ганни. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 15 жовтня

Свята 15 жовтня

Всесвітній день миття рук

День миття рук pixabay

Вперше свято відзначалося у 2008 році в рамках проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН Року санітарії. Ініціатором був дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй. Медики нагадують: через брудні руки в організм потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту, грипу та ГРВІ. Мета свята – привернути увагу громадськості до необхідності гігієнічної процедури.

Міжнародний день білої тростини

День білої тростини protothema

Це свято є символом незрячої людини. Дата закликає пам'ятати про існування поруч людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу й солідарність. За даними ВООЗ, в світі вражено сліпотою 36 млн осіб, ще 253 млн – мають знижений зір.

Міжнародний день сільських жінок

Международній день сільських жінок Depositphotos

Затверджено Генасамблеєю ООН у 2007 році. Це свято визнає "найважливішу роль сільських жінок, в тому числі тих, хто належить до корінних народів, їх внесок до прискорення розвитку сільського господарства, підвищення продовольчої безпеки та подолання зубожіння в сільських районах".

Купріянів день

Кипріян та Юстина "Православ"

Православні цього дня вшановують пам'ять священномученика Кипріяна та святої мучениці Юстини. У народі вірили, що вони рятують від нечисті й чар. В цей період починається сильний листопад. Також із цього дня дозволялося ходити на болота й збирати журавлину, а селяни починали сіяти на зиму.

Купріянів день - збір журавлини pixabay

Прикмети 15 жовтня

Іній з'явився – до сухої та сонячної погоди.

Сильний дощ із вітром – до холодної зими.

Сильний листопад – до похолодання.

Сніг випав – зима настане через 40 днів.

Східний або північний вітер – до холодної зими.

Журавлі голосно курликають - до дощу.

Лебідь летить - до снігу.

Домашня птиця настовбурчився – до негоди.

Що не можна робити 15 жовтня

Цього дня заборонено сваритися й ображатися. Також не можна вживати спиртні напої, закликати або згадувати біса та грішити.

Хто народився 15 жовтня

Микола Басков instagram / nikolaibaskov

Російський естрадний та оперний співак, Народний артист України, Майстер мистецтв Молдови, Народний артист РФ, телеведучий. Його називають "золотим голосом Росії".

Андрій Бутін (56 років)

Андрій Бутін Ruskino

Російський актор театру і кіно. Фільми і серіали: "Скліфосовський", "Моя прекрасна няня", "Татусеві дочки", "Хто в домі господар", "Марш Турецького", "Втеча" та інші.

В'ячеслав Бутусов instagram / butusov.official

Радянський і російський рок-музикант, лідер і вокаліст рок-гуртів Nautilus Pompilius, "Ю-Пітер", "Орден Слави", громадський діяч, Заслужений артист РФ.

Степан Бандера – день смерті

Народився 1 січня 1909 року. Український політичний діяч, провідник ОУН-УПА, Герой України. У підпіллі був відомим під псевдонімами Баба, Лис, Степанко, Малий, Сірий, Рих, Матвій Гордон, Крук. Є одним з авторів Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року. У 1941 році – домашній арешт, з 15 вересня 1941 року – центральна Берлінська в'язниця. У 1942-1944 року – концтабір Заксенхаузен у бункері "Целленбау".

15 жовтня 1959 року Бандеру було знайдено залитим кров'ю у під'їзді будинку. Причиною смерті була отрута. Богдан Сташинський вистрілив в обличчя струменем розчину ціаністого калію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після 15 жовтня і до кінця місяця у православних буде ще п'ять одноденних постів.

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