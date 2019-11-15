Прикмети й свята 15 листопада: що не можна робити

15 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити День вторинної переробки сміття.

У православних – Святкування на честь ікони Божої Матері Одигітрія, іменованої Шуйською, в народі – Акіндін і Пігасій, а день ангела у Костянтина. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

15 листопада – свята

День вторинної переробки сміття

Вторинна переробка сміття pixabay

Головна мета – привернути увагу влади, громадськості та промислових структур до цієї теми. Завдання вторинної обробки – рішення проблеми обмеженості ресурсів, зниження вартості готової продукції за рахунок використання дешевої сировини і боротьба із забрудненням навколишнього середовища.

Святкування на честь ікони Божої Матері Одигітрія, іменованої Шуйською

Ікона Божої Матері Одигітрія (Шуйська) Азвука віри

15 листопада церква шанує чудотворну ікону Божої Матері Шуйськой (Смоленської), написану в 1654 – 1655 роках у Воскресенському приході міста Шуї Володимирської єпархії. Святому лику приписують багато чудесних зцілень, особливо від очних хвороб. Є переказ, що від ікони отримали зцілення від біснування юнак Яків і багато інших хворих.

Акіндін і Пігасій

Святі мученики Акіндін, Пігасій, Аффоній, Елпідіфор, Анемподист Православ'я

Цього дня православні вшановують пам'ять святих Акіндіна, Пігасія і 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство в 4 столітті. У народі активно сушили зерно, розводячи під ним вогонь.

15 листопада – прикмети

Сніг випав – до повені.

Дороги замерзли – через тиждень буде відлига.

Галки збираються в зграї – до снігопаду.

Увечері туман – до потужного вітру.

Навколо місяця темне коло – до хурделиці.

Кішка спить цілу добу – до заморозків.

15 листопада – що не можна робити

Цього дня заборонено спілкуватися з чужинцями, лаятися і віддавати борги, а також подорожувати або відправлятися у відрядження.

Хто народився 15 листопада

Роман Безсмертний facebook / bezsmertnyi

Український політик, державний діяч, дипломат, один з авторів Конституції України, кандидат політичних наук, народний депутат України II, III, IV і V скликань.

Олександр Квасневський (65 років)

Олександр Квасневський bbc.com

Польський державний і політичний діяч, президент Республіки Польща в 1995-2005 роках.

Роберто Каваллі (79 років)

Роберто Каваллі instagram / robertocavalli

Знаменитий італійський дизайнер одягу, засновник модного бренду Roberto Cavalli.

Олексій Сєров instagram / alexeiserov

Російський співак, соліст гурту "Дискотека Аварія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний піст.

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