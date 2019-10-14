Прикмети й свята 14 жовтня: що не можна робити

14 жовтня відзначається кілька важливих свят і пам'ятних дат, серед яких День захисника України, День українського козацтва та день створення УПА.

Православні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, в світі – Всесвітній день стандартів, а день ангела у Віри. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 14 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці ВВС

Це свято відзначається щорічно 14 жовтня, а з'явилося на Русі ще в 1164 році. За переказами, Пресвята Діва з ангелами з'явилася до віруючих, звернулася до Господа, стягнула покривала з голови і накрила всіх в храмі від ворогів. Через це греки змогли перемогти сараціонів.

День захисника України

День Захисника України / Покрова

Це свято встановлено указом президента України від 14 жовтня 2014 року. Засновано "з метою вшанування мужності й героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи громадськості". Це – офіційний вихідний день.

День українського козацтва

Свято приурочено до Покрови, оскільки Матір Божа вважається захисницею і покровителькою козаків. Цю дату встановлено указом президента від 7 серпня 1999 року, з огляду на історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності.

День створення УПА

День створення УПА

Цього дня, у 1942 році, було створено під керівництвом польового командира Сергія Качинського ("Остап") перший відділ Української повстанської армії, яка діяла до 1956 року. Деякі історики вважають цю дату пропагандистською та переносять на півроку вперед. Головна мета створення УПА – об'єднати розрізнені збройні групи націоналістів під керівництвом ОУН. Повстанці декларували підготовку потужного повстання, що мало розпочатися, коли СРСР та Німеччина виснажать один одного. Після цього планувалося створення самостійної єдиної української держави.

Всесвітній день стандартів

день стандартів Пікабіа

Також називається Всесвітній день стандартизації. Дата покликана звернути увагу на важливість дій, пов'язаних зі створенням єдиних стандартів. Президент ISO пан Фарук Сунтер у 1970 році запропонував цого дня відзначати свято, щоб підкреслити важливість стандартизації для всієї світової економіки.

Стандартизація – встановлення і застосування правил, які допомагають упорядкувати діяльність в певній галузі на користь.

Прикмети 14 жовтня

Звідки вітер дме – звідти морози прийдуть.

Журавлі летять – до ранньої та холодної зими.

Сніг на Покрову - до сніжної зими.

На вулиці бруд під ногами – зима встане через чотири седьміни.

Що не можна робити 14 жовтня

Цього дня не можна виконувати важку роботу, лаятися, пити спиртні напої, лихословити, брати й давати в борг.

Хто народився 14 жовтня

Тимур Родрігез (41 рік)

Тимур Родрігез instagram / trodriguezzz /? hl = ru

Російський шоумен, співак, теле- й радіоведучий, актор. Учасник телепроектів КВН, "Comedy Club", "Один в один!", "Льодовиковий період" та інших.

Ашер (Usher Raymond IV) (42 роки)

Американський співак і актор, п'ятиразовий лауреат премії "Греммі", комерційно один з найуспішних R&B-музикантів афроамериканського походження. Продав понад 75 млн копій альбомів по всьому світу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода в понеділок, 14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці. Також ми з'ясували, які існують прикмети й традиції.

Більш того, можна використовувати цікаві ритуали в це свято для залучення кохання. Ще в Україні 14 жовтня відзначається День захисника – порівняно "молоде" свято. Як воно з'явилося, а також про традиції, можна переглянути за посиланням.

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