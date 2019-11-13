Прикмети й свята 13 листопада: що не можна робити

13 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти.

У народі – Спиридон і Никодим, а день ангела в Олександра. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

13 листопада свята

Міжнародний день сліпих

День сліпих depositphotos.com

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я саме ця дата стала основою для заснування Міжнародного дня сліпих. Головна мета – привернення уваги суспільства до тих, хто назавжди втратив зір та опинився у важкій життєвій ситуації. Сьогодні в світі – приблизно 1,3 млрд людей живуть із цією проблемою, 36 млн – повністю вражено сліпотою.

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти istockphoto

Датою для свята було обрано день відкриття в 1998 році в Токіо 1-й конференції Всесвітнього руху доброти. У цьому заході брали участь представники Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії та США. Головне завдання – нагадати людям про важливість проявів людяності та взаємодопомоги в складному сучасному світі.

Спиридон і Никодим

Фото: Спиридон і Никодим Азбука віри

Цього дня вшановують пам'ять преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печерських. Згідно з переказами, святі жили в 12 столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, протягом 30 років пекли просфори. Спиридон прийшов до монастиря вже немолодою людиною. Він супроводжував свою працю безперестанною молитвою та співом псалмів. Никодим трудився поруч і вів таке ж суворе життя.

Спиридон і Никодим в народі pixabay

На Русі цього дня потрібно було переводити курей до зимових хлівів, відзначати старих і слабких, вибирати птицю на забій. Готували різні страви з курятини: запечену або фаршировану курку, котлети з курячого фаршу, курники – пироги з начинкою з курячого м'яса.

13 листопада прикмети

Снігурі співати почали – до зими.

Ясна й сонячна погода – до похолодання.

Горобці цвірінькають – до потепління.

Дрібний дощ – негода затягнеться.

Що не можна робити 13 листопада

Цього дня не рекомендується сваритися, лаятися і скандалити, особливо рибалкам. Також не можна мало спати та втрачати гудзики.

Хто народився 13 листопада

Джерад Батлер instagram / gerardbutler

Шотландський актор. Публіка його знає за наступними роботами: "Привид Опери", "300 спартанців", "Гола правда", "Законослухняний громадянин", "Мисливець за головами", "Рок-н-рольник", "Падіння Олімпу", "Падіння Лондону", "Боги Єгипту", "Геошторм".

Вупі Голдберг instagram / whoopigoldberg

Американська актриса, комедіантка, письменниця, продюсерка і телеведуча. Одна з небагатьох знаменитостей, яку було удостоєно чотирьма головними американськими престижними нагородами: "Оскар", "Греммі", "Еммі" і "Тоні". Фільми: "Дій, сестра", "Привид", "Лицар Камелота".

Кріс Нот (65 років)

Кріс Нот instagram / chrisnothnews

Американський телевізійний актор, відомий за ролями Майкла Логана в серіалі "Закон і порядок", Містера Біга або "чоловіка мрії" в популярному серіалі "Секс у місті".

Раніше OBOZREVATEL розповів, як можна привітати близьких і знайомих з Днем доброти віршами, прозою і гарними листівками.

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