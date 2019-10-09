Прикмети й свята 10 жовтня: що не можна робити

10 жовтня у всьому світі відзначають багато свят, серед яких варто відзначити День працівників стандартизації та метрології в Україні.

Також відзначають Всесвітній день психічного здоров'я, Всесвітній день зору, Міжнародний день каші, Європейський день боротьби проти смертної кари. У народі – Саватій Соловецький, покровитель бджіл, а день ангела святкують Зінаїда і Марк. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

10 жовтня – свята

День працівників стандартизації та метрології

День працівників стандартизації та метрології ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

Свято щорічно відзначається в Україні 10 жовтня. Було встановлено Указом президента від 8 жовтня 2002 року. Подія покликана відзначити вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології у розвиток економіки держави.

Всесвітній день психічного здоров'я

День психічного здоров'я (ілюстрація) Кадр із фільму за романом Стівена Кінга "Сяйво"

Відзначається з 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я, щоб підвищити інформованість населення щодо проблем психічного здоров'я та способів його зміцнення. До цього дня видаються тематичні журнали міжнародних психіатричних організацій, розсилаються звернення до урядових структур та органів охорони здоров'я. Одна з головних задач – скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості.

Всесвітній день зору

День зору (ілюстрація) pixabay

Відзначається у другий четвер жовтня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дату встановлено для залучення глобальної уваги до проблем сліпоти, порушення зору й реабілітації людей з порушенням зору.

День каші

День каші (ілюстрація) Econet

Ця страва у багатьох народів світу залишається популярною протягом уже більше тисячі років. Саме цим зумовлено появу свята. Воно не володіє офіційним статусом, а дата постійно змінюється.

Всесвітній день боротьби зі смертною карою

Смертна Кара (ілюстрація) Кадр із фільму за романом Стівена Кінга "Зелена миля"

Свято було засновано у 2003 році за ініціативою Всесвітньої коаліції щодо заборони смертної кари, з метою скорочення кількості смертних вироків у світі, і відтоді проводиться щорічно. На сьогодні в більшості країн світу смертна кара заборонена законодавчо або не застосовується на практиці. Проте, в більш ніж 60 державах покарання продовжує застосовуватися.

Саватій

Саватій pixabay

Цього дня вшановується пам'ять преподобного Російської православної церкви й засновника Соловецького монастиря Саватія Соловецького. Він прийняв постриг у Кирило-Білозерському монастирі, але незабаром перебрався на острів Валаам. На Саватія закінчувалася бджолина дев'ятина – дев'ять днів, протягом яких потрібно підготувати бджіл до зими.

Прикмети 10 жовтня

Дощ зі снігом – до відлиги у січні й дощового червня.

Перший сніг випав – через 40 днів настане справжня зима.

Північний вітер – до холодної зими.

Якщо бджоли щільно льоток заліплюють – до морозної зими.

Суха погода – холоди настануть нескоро.

Гроза – до безсніжної та короткої зими.

Що не можна робити 10 жовтня

Працювати цього дня категорично заборонено й вважається великим гріхом. Не можна прибиратися, прати, шити, в'язати й виконувати іншу важку й брудну роботу.

Хто народився 10 жовтня

Павло Дуров (35 років)

Павло Дуров instagram / durov

Російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер, один із творців соціальної мережі "ВКонтакте", месенджера Telegram та інших проектів. Колишній генеральний директор "ВКонтакте".

Григорій Антипенко (45 років)

Григорій Антипенко instagram / antipenko_gregoriy

Російський актор театру і кіно. Здобув широку популярність після серіалу "Не родись красивою", де зіграв роль головного героя – Андрія Жданова.

Чарльз Денс (73 роки)

Чарльз Денс Instagram / jemesbondsmagasinet

Британський актор, сценарист, режисер, продюсер, офіцер ордена Британської імперії з 2006 року. Відомий завдяки ролі Тайвіна Ланністера у культовому серіалі каналу HBO "Гра престолів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня українці відзначатимуть одразу кілька великих свят: Покрова Пресвятої Богорлодіци, День захисника України і День українського козацтва.

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