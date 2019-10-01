Прикмети й свята 1 жовтня: що не можна робити

1 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька важливих свят, серед яких варто згадати День ветерана та День людей похилого віку.

Також відзначається день музики, день кави та Всесвітній день вегетаріанства. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Праздники 1 жовтня

День ветерана в Україні

Ветерани сайт президента

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, а в Україні це також і День ветерана. Цей день покликаний нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до поважної частини суспільства, а також має стати приводом для роздумів про подальшу долю людства і взаємозв'язок поколінь.

День людей похилого віку

День людей похилого віку pixabay

14 грудня 1990 Генеральна Асамблея ООН постановила вважати 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку з метою залучення уваги громадськості до проблем. Щороку заходи Дня присвячено певній темі. За даними ООН, за останні десятиліття склад населення світу різко змінився – з 1950 до 2010 рік тривалість життя на загальносвітовому рівні збільшилася з 46 до 68 років і, як прогнозується, досягне 81 року до кінця нинішнього століття. Зараз у світі налічується більше 900 мільйонів осіб старше 60 років.

День музики

День музики pixabay

Відзначається щорічно 1 жовтня, починаючи з 1975 року, був заснований за ініціативою Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО двома роками раніше на 15-й Генеральній асамблеї IMC в Лозанні. Одним з ініціаторів Міжнародного дня музики став композитор Дмитро Шостакович.

Всесвітній день вегетаріанства

День вегетаріанства

Щороку 1 жовтня світова спільнота відзначає Всесвітній день вегетаріанства (World Vegetarian Day), заснований Північно американським вегетаріанським суспільством в 1977 році. Свято покликано підвищити інформованість про перевагу вегетаріанського способу життя, як з боку здоров'я та екології, так і з етичної точки зору, а також спрямовано на просування різних аспектів вегетаріанства.

Прикмети 1 жовтня

Листя на берези не опало – до пізнього снігу.

Журавлі летять на південь – на Покров буде мороз.

Якщо бур'яни дуже високі – до сніжної зими.

Яка погода цього дня, такою вона буде й 1 квітня.

Тріщать домашні меблі – до дощу.

Східний вітер подув – суха погода протримається ще кілька днів.

Що не можна робити 1 жовтня

Цього дня не рекомендується залишати свій будинок. Наші предки вважали, що піднімаються потужні вітри, які здатні занести в будинок біди й нещастя.

Хто народився 1 жовтня

Тереза Мей 24 Канал

Британський політик, член Палати громад з 1 травня 1997 року, прем'єр-міністр Великобританії з 13 липня 2016 до 24 липня 2019, лідер Консервативної партії з 11 липня 2016 року до 23 липня 2019 року.

Бонні Паркер

Бонні Паркер вікіпедія

Відома американська грабіжниця з пари – Бонні й Клайд. Бонні Елізабет Паркер народилася в 1910 році – померла 23 травня 1934. Орудувала в банді за часів Великої депресії. Вони відомі за приблизно 12 пограбувань банків. Вважається, що з вини банди загинуло принаймні дев'ять поліцейських і кілька цивільних осіб. Самі Бонні й Клайд вбиті техаськими рейнджерами і поліцейськими зі штату Луїзіана.

Брі Ларсон instagram / brieniacs

Бріанна Десан'є – справжнє ім'я. Американська актриса, співачка і кінорежисерка, володарка премій "Оскар", BAFTA, "Золотий глобус", "Незалежний дух" і Гільдії кіноакторів США. Сподобалась публіці завдяки ролі у фільмі "Капітан Марвел".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які релігійні свята відзначають українці в жовтні 2019 року.

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