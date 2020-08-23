Прикмети і свята на 24 серпня: що не можна робити в цей день
24 серпня в Україні відзначається День Незалежності. Також православні вшановують пам'ять священномученика Євпла Катанського, а в народі свято називається Євпатій Коловрат.
OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
День Незалежності України
Свято встановлене у 1992 році постановою Верховної Ради на честь прийняття Верховною Радою УРСР "Акта проголошення незалежності України". Цю подію і вважають датою утворення української держави. У День незалежності традиційно проходить парад, концерти, урочисті заходи.
День пам'яті Євпла Катанського, або Євпатія Коловрата
Православна церква 24 серпня шанує пам'ять Євпла, який жив у III-IV століттях та служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю. Правда, в один з таких днів Євпла схопили язичники та відвели до імператора. Його піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку святий не погодився прийняти язичницьку віру.
У народі свято називають – Євпатій Коловрат, Чудеса на болоті або Болотні вогні. Назви з'явилися через вірування, що на болоті в цей день можна чути незрозумілі свист та пісні. У свято було заведено стригти овець. Потім з їхньої шерсті робили нитки, в'язали теплі речі або валянки.
Прикмети 24 серпня
Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.
Дощ під час сходу сонця – прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.
Якщо день Євпла випадає на молодика, і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.
Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета до того, що буде кілька погожих днів.
Що не можна робити 24 серпня
Цього понеділка варто утриматися від прогулянок на самоті, особливо після заходу сонця.
Не можна ходити в ліс і купатися у відкритих водоймах.
Також 24 серпня не можна багато їсти, скаржитися і лаятися.
Не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.
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