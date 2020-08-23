Прикмети і свята на 24 серпня: що не можна робити в цей день (фото – cikavoinfo.com).

24 серпня в Україні відзначається День Незалежності. Також православні вшановують пам'ять священномученика Євпла Катанського, а в народі свято називається Євпатій Коловрат.

OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День Незалежності України

Свято встановлене у 1992 році постановою Верховної Ради на честь прийняття Верховною Радою УРСР "Акта проголошення незалежності України". Цю подію і вважають датою утворення української держави. У День незалежності традиційно проходить парад, концерти, урочисті заходи.

День Незалежності України: коли відзначають (фото – 24tv.ua)

День пам'яті Євпла Катанського, або Євпатія Коловрата

Православна церква 24 серпня шанує пам'ять Євпла, який жив у III-IV століттях та служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю. Правда, в один з таких днів Євпла схопили язичники та відвели до імператора. Його піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку святий не погодився прийняти язичницьку віру.

Священномученик Євпл Катанський (фото – nyblago.org)

У народі свято називають – Євпатій Коловрат, Чудеса на болоті або Болотні вогні. Назви з'явилися через вірування, що на болоті в цей день можна чути незрозумілі свист та пісні. У свято було заведено стригти овець. Потім з їхньої шерсті робили нитки, в'язали теплі речі або валянки.

Прикмети 24 серпня

Прикмети на 24 серпня (фото – akspic.ru)

Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.

Дощ під час сходу сонця – прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.

Якщо день Євпла випадає на молодика, і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.

Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета до того, що буде кілька погожих днів.

Що не можна робити 24 серпня

Цього понеділка варто утриматися від прогулянок на самоті, особливо після заходу сонця.

Не можна ходити в ліс і купатися у відкритих водоймах.

Також 24 серпня не можна багато їсти, скаржитися і лаятися.

Не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.

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