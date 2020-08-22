Прикмети і свята на 23 серпня: що не можна робити в цей день

Олена Кордунова Свята 23:55, 22.08.2020 Оновлено: 00:05, 23.08.2020

23 серпня в Україні відзначається День Державного прапора. Також православні вшановують пам'ять Лаврентія Римського, а в народі свято називається Лаврентів день.

OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Свята 23 серпня

День Державного прапора України

Ця дата встановлена Указом Президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. До цього День прапора відзначався 24 липня. Лютнева революція 1917 року стала поштовхом до поширення жовто-блакитної символіки в Україні. 22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла Закон про Державний прапор УНР.

День прапора України: що це за свято
Pixabay

24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність України, і над будівлею Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. А 18 вересня 1991 року був затверджений офіційним символом країни.

День пам'яті Лаврентія Римського, або Лаврентів день

Православна церква вшановує пам'ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріані. Він був учнем архідиякона Сикста. Йому доручили турботу про бідних і нагляд за майном церкви.

У народі Лаврентія вважали цілителем хвороб очей, тому йому молилися про прозріння, а також про захист від лихого ока.

Лаврентівв день: як відзначають
Pixabay

Символ 23 серпня – вода. На зорі цього дня дівчата вмивалися водицею з джерела, що за повір'ями, надавало їм красу. Ранковою росою поїли старих і немовлят для здобуття ними здоров'я.

Також по воді в цей день визначали, якими будуть прийдешні осінь і зима. Якщо вона тиха і спокійна – осінь буде тихою, а зима – без завірюх і хуртовин.

Прикмети на 23 серпня:

  • Якщо тепло і йде дощ – до вдалою риболовлі.

  • Нема хвиль на воді – до теплої осені і м'якої зимі.

  • Хвилі на воді – до холодної осені і суворої зими.

  • Дрібні брижі на воді – залишок серпня і вересень будуть дощовими і вітряними.

  • Багато жолудів – до врожайного року.

  • Птахи затихли – до дощу.

  • Іній з ранку – до ранньої і холодної зими.

  • Листя липи знизу пожовкли – до багатого врожаю озимих.

Що не можна робити 23 серпня

  • Цієї неділі не рекомендується займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом з частиною нігтьової пластини піде позитивна енергетика і здоров'я.

  • Не можна прибирати в будинку. В цей день в нього завітають добрі духи. Їх можна вигнати разом із сміттям, якщо почати мити або підмітати підлогу, витирати пил, чистити сантехніку.

  • Цей день погано підходить для приготування їжі.

  • Не варто братися за спиці і голки. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в серпні 2020 року: церковний календар.

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