Прикмети і свята на 23 серпня: що не можна робити в цей день

23 серпня в Україні відзначається День Державного прапора. Також православні вшановують пам'ять Лаврентія Римського, а в народі свято називається Лаврентів день.

OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Свята 23 серпня

День Державного прапора України

Ця дата встановлена Указом Президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. До цього День прапора відзначався 24 липня. Лютнева революція 1917 року стала поштовхом до поширення жовто-блакитної символіки в Україні. 22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла Закон про Державний прапор УНР.

День прапора України: що це за свято Pixabay

24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність України, і над будівлею Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. А 18 вересня 1991 року був затверджений офіційним символом країни.

День пам'яті Лаврентія Римського, або Лаврентів день

Православна церква вшановує пам'ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріані. Він був учнем архідиякона Сикста. Йому доручили турботу про бідних і нагляд за майном церкви.

У народі Лаврентія вважали цілителем хвороб очей, тому йому молилися про прозріння, а також про захист від лихого ока.

Лаврентівв день: як відзначають Pixabay

Символ 23 серпня – вода. На зорі цього дня дівчата вмивалися водицею з джерела, що за повір'ями, надавало їм красу. Ранковою росою поїли старих і немовлят для здобуття ними здоров'я.

Також по воді в цей день визначали, якими будуть прийдешні осінь і зима. Якщо вона тиха і спокійна – осінь буде тихою, а зима – без завірюх і хуртовин.

Прикмети на 23 серпня:

Якщо тепло і йде дощ – до вдалою риболовлі.

Нема хвиль на воді – до теплої осені і м'якої зимі.

Хвилі на воді – до холодної осені і суворої зими.

Дрібні брижі на воді – залишок серпня і вересень будуть дощовими і вітряними.

Багато жолудів – до врожайного року.

Птахи затихли – до дощу.

Іній з ранку – до ранньої і холодної зими.

Листя липи знизу пожовкли – до багатого врожаю озимих.

Що не можна робити 23 серпня

Цієї неділі не рекомендується займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом з частиною нігтьової пластини піде позитивна енергетика і здоров'я.

Не можна прибирати в будинку. В цей день в нього завітають добрі духи. Їх можна вигнати разом із сміттям, якщо почати мити або підмітати підлогу, витирати пил, чистити сантехніку.

Цей день погано підходить для приготування їжі.

Не варто братися за спиці і голки. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача.

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