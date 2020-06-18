Прикмети і свята на 19 червня: що не можна робити в цей день
19 червня 2020 року в Україні й у світі відзначають кілька свят: Міжнародний день прогулянки, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та День фермера. А за народним календарем – Ларіона Пропольніка.
Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
Міжнародний день прогулянки
Міжнародний день прогулянки – свято, що закликає оцінити важливість простого способу відпочити, зняти стрес або просто нервове напруження. Вперше проведене у 1970-х роках в американському штаті Мічиган. Засновник свята У.Т. Рабе запропонував День пішої прогулянки у відповідь на популярний біг підтюпцем, навмисно підкреслюючи бажання сповільнити й без того стрімкий темп життя.
vesti-sudak.ru
Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
Ця дата встановлена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 19 червня 2015 року, з метою залучення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різних конфліктів: як міжнародних, так і внутрішньодержавних (громадянських воєн), незалежно від того, який характер вони носять: політичний, релігійний, національний. Завдання – сприяти попередженню таких конфліктів, а в разі їх виникнення – якнайшвидшої локалізації та припинення.
golos.ua
День фермера
19 червня 2020 року в Україні вперше відзначать свято – День фермера. Воно було засноване президентом країни Володимиром Зеленським. Цю дату обрали у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон "Про фермерське господарство".
raybori.gov.ua
Ларіона Пропольніка
У цей день православні відзначають пам'ять преподобного Іларіона Далматського (Нового), який жив в 9 столітті. Ігумен відкрито виступав проти іконоборця Льва Вірменина. За що зазнав багато катувань.
pravlife.org
На Русі святого називали Ларіоном. В день його пам'яті було заведено виходити в поле і прополювати його від бур'янів.
Прикмети 19 червня
goodfon.ru
Дує північний вітер – влітку буде багато опадів.
Чути крик перепелів – на дощову погоду.
Дме вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.
Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.
Що не можна робити 19 червня
zen.yandex.ru
Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.
У городі не можна забувати про бур'ян, інакше не виведеться, а врожаю не буде.
Також не можна ображатися 19 червня.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.