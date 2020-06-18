Прикмети і свята на 19 червня: що не можна робити в цей день

19 червня 2020 року в Україні й у світі відзначають кілька свят: Міжнародний день прогулянки, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та День фермера. А за народним календарем – Ларіона Пропольніка.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Міжнародний день прогулянки

Міжнародний день прогулянки – свято, що закликає оцінити важливість простого способу відпочити, зняти стрес або просто нервове напруження. Вперше проведене у 1970-х роках в американському штаті Мічиган. Засновник свята У.Т. Рабе запропонував День пішої прогулянки у відповідь на популярний біг підтюпцем, навмисно підкреслюючи бажання сповільнити й без того стрімкий темп життя.

vesti-sudak.ru

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Ця дата встановлена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 19 червня 2015 року, з метою залучення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різних конфліктів: як міжнародних, так і внутрішньодержавних (громадянських воєн), незалежно від того, який характер вони носять: політичний, релігійний, національний. Завдання – сприяти попередженню таких конфліктів, а в разі їх виникнення – якнайшвидшої локалізації та припинення.

golos.ua

День фермера

19 червня 2020 року в Україні вперше відзначать свято – День фермера. Воно було засноване президентом країни Володимиром Зеленським. Цю дату обрали у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон "Про фермерське господарство".

raybori.gov.ua

Ларіона Пропольніка

У цей день православні відзначають пам'ять преподобного Іларіона Далматського (Нового), який жив в 9 столітті. Ігумен відкрито виступав проти іконоборця Льва Вірменина. За що зазнав багато катувань.

pravlife.org

На Русі святого називали Ларіоном. В день його пам'яті було заведено виходити в поле і прополювати його від бур'янів.

Прикмети 19 червня

goodfon.ru

Дує північний вітер – влітку буде багато опадів.

Чути крик перепелів – на дощову погоду.

Дме вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.

Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.

Що не можна робити 19 червня

zen.yandex.ru

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

У городі не можна забувати про бур'ян, інакше не виведеться, а врожаю не буде.

Також не можна ображатися 19 червня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.