Прикмети і свята на 17 червня: чого не можна робити в цей день

17 червня 2020 року відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. Православна церква в цей день вшановує пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, який жив у 3-4 століттях.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 17 червня для історії.

День святого Митрофана

Святий Митрофан tvsamara.ru

Наші пращури називали його Митрофаном Гнойовиком і шанували за праведне життя. 17 червня в старовину проводилося багато землеробських робіт. Селяни поливали посаджені овочі, прополювали і підсапували коренеплоди, боролися зі шкідниками. Цей день вважався найвдалішим для удобрення грунту гноєм. Вважалося, чим більше гною, тим багатший урожай. Мало гною як добрива, не чекайте врожаю хліба.

Після того, як селяни удобрювали землю гноєм, можна було 9 років жити з рясним врожаєм без усяких додаткових підгодівель.

Селяни в старовину в цей день починали працювати з раннього ранку і до самого заходу. 17 червня, за переказами, важливо було посіяти гречку. А її урожай залежав від того, чи достигла полуниця в цей день.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

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Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою (World Day to Combat Desertification and Drought), який відзначають у всьому світі щорічно 17 червня, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 1994 році (резолюція 49/115). Дата для свята була обрана в зв'язку з річницею з дня ухвалення Конвенції Організації Об'єднаних Націй у боротьбі із засухою 17 червня 1994 року.

Конвенція наказувала державам присвячувати заходи цього дня підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками посухи.

Прикмети 17 червня

Якщо душно на сході – буде погана погода.

Якщо йде дощ – погода не зміниться ще кілька днів.

Якщо веселка на сході – буде гарна погода, на заході – до негоди.

Якщо яскраво пахне квітами – буде дощ.

Латаття закрилися і під воду пішло, а жаби виповзли – до опадів.

Що не можна робити 17 червня

Заборонено виконувати важку роботу в оселі.

Не можна мити або фарбувати волосся, робити стрижку.

Небажано рвати квіти.

Не варто вступати в конфлікти з рідними – сварка може затягнутися надовго.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у червні.