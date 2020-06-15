Прикмети і свята на 16 червня: що не можна робити в цей день

15 червня 2020 року у світі святкують Міжнародний день африканської дитини (день захисту дітей Африки), Міжнародний день сімейних грошових переказів. Також у народному календарі відзначають день пам'яті святого Лукіліана.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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День захисту дітей Африки

Свято було засноване з ініціативи Організації африканської єдності. Вперше було відзначене у 1991 році, і відтоді основною темою заходів, що проводяться в рамках Дня по всьому світу, стало привернення уваги світової громадськості, дитячих і медичних організацій, а також політиків усього світу до проблем африканських дітей і до умов їхнього повсякденного життя.

День захисту дітей Африки proexpress.com.ua

Дата була обрана у зв'язку з трагічними подіями, що сталися 16 червня 1976 року в ПАР. У той день тисячі школярів вийшли на вулиці поселення на південно-західній околиці Йоганнесбурга з вимогами підвищити якість шкільної освіти й відстоюючи право на навчання рідною мовою.

Міжнародний день сімейних грошових переказів

Міжнародний день сімейних грошових переказів telegraf.com.ua

Міжнародний день сімейних грошових переказів відзначається щорічно 16 червня, і націлений на визнання суттєвого фінансового внеску, який трудящі-мігранти вносять не тільки в благополуччя своїх сімей, які залишилися на батьківщині, але й у процес сталого розвитку країн.

День Лук'яна Вітряка

16 червня православна церква згадує святого мученика Лукіліана (Лукія). Святий жив у III столітті на землях Антіохії (зараз – територія Туреччини. – Ред.) І спочатку був язичницьким жерцем. Однак, бувши вже в похилому віці, Лукіліан увірував у Христа, прийняв хрещення і прийняв муки за віру.

Святий Лукіліан ruspekh.ru

На Русі в день пам'яті святого пророкували майбутнє за вітром, а саму пам'ятну дату стали називати Лук'яна Вітряка або Луки Вітряного.

Прикмети 16 червня

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Якщо на Лук'яна трапиться гроза – сінокіс буде поганим.

Дощить протягом цілого дня – до щедрого врожаю грибів.

Якщо віє північно-західний вітер, то буде волога погода.

Пес погано їсть і спить – до рясного дощу.

Ранковий туман – до гарної та сонячної погоди.

Що не можна робити 16 червня

vk.com

Виконувати важку роботу по дому і в городі, турбувати землю.

Стригтися і фарбувати волосся, купатися у водоймах і річках.

Сваритися, конфліктувати, проявляти злість і схожі почуття.

Пити спиртні напої, багато їсти.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у червні.