Прикмети і свята на 16 червня: що не можна робити в цей день
15 червня 2020 року у світі святкують Міжнародний день африканської дитини (день захисту дітей Африки), Міжнародний день сімейних грошових переказів. Також у народному календарі відзначають день пам'яті святого Лукіліана.
Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
День захисту дітей Африки
Свято було засноване з ініціативи Організації африканської єдності. Вперше було відзначене у 1991 році, і відтоді основною темою заходів, що проводяться в рамках Дня по всьому світу, стало привернення уваги світової громадськості, дитячих і медичних організацій, а також політиків усього світу до проблем африканських дітей і до умов їхнього повсякденного життя.
Дата була обрана у зв'язку з трагічними подіями, що сталися 16 червня 1976 року в ПАР. У той день тисячі школярів вийшли на вулиці поселення на південно-західній околиці Йоганнесбурга з вимогами підвищити якість шкільної освіти й відстоюючи право на навчання рідною мовою.
Міжнародний день сімейних грошових переказів
Міжнародний день сімейних грошових переказів відзначається щорічно 16 червня, і націлений на визнання суттєвого фінансового внеску, який трудящі-мігранти вносять не тільки в благополуччя своїх сімей, які залишилися на батьківщині, але й у процес сталого розвитку країн.
День Лук'яна Вітряка
16 червня православна церква згадує святого мученика Лукіліана (Лукія). Святий жив у III столітті на землях Антіохії (зараз – територія Туреччини. – Ред.) І спочатку був язичницьким жерцем. Однак, бувши вже в похилому віці, Лукіліан увірував у Христа, прийняв хрещення і прийняв муки за віру.
На Русі в день пам'яті святого пророкували майбутнє за вітром, а саму пам'ятну дату стали називати Лук'яна Вітряка або Луки Вітряного.
Прикмети 16 червня
Якщо на Лук'яна трапиться гроза – сінокіс буде поганим.
Дощить протягом цілого дня – до щедрого врожаю грибів.
Якщо віє північно-західний вітер, то буде волога погода.
Пес погано їсть і спить – до рясного дощу.
Ранковий туман – до гарної та сонячної погоди.
Що не можна робити 16 червня
Виконувати важку роботу по дому і в городі, турбувати землю.
Стригтися і фарбувати волосся, купатися у водоймах і річках.
Сваритися, конфліктувати, проявляти злість і схожі почуття.
Пити спиртні напої, багато їсти.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у червні.