15 червня 2020 року в світі відзначають День захисту людей похилого віку та Всесвітній день вітру. Православна церква шанує початок Петрівського посту.

Прикмети розкажуть якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 15 червня для історії.

Прикмети і свята на 15 червня: що не можна робити в цей день

Петрівський піст

Через тиждень після свята Трійці, 15 червня у православних українців починається Петрівський піст.

Він вважається першим літнім постом і готує всіх православних до важливого свята. Піст був названий на честь святих апостолів Петра і Павла. У 2020 році Петрів піст триває з 15 червня по 11 липня.

Всесвітній день вітру

Свято було ініційоване Європейською асоціацією вітроенергетики і Всесвітньою радою з енергії вітру. Мета – привернення уваги громадськості до величезного потенціалу вітроенергетики. На думку експертів, розвиток цієї галузі допоможе вирішити великий ряд проблем, в тому числі економічного та екологічного характеру.

День вітру

День захисту людей похилого віку

Свято було введене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2011 році. Люди похилого віку відносяться до категорії незахищених громадян. Тому ООН підняла питання про необхідність оприлюднення проблем, які можуть виникнути в житті людини, що переходить до похилого віку, а також закликала держави забезпечити інтереси цих громадян нарівні з іншими.

Літній чоловік

Що не можна робити 15 червня

Не можна їсти і залишати їжу і спиртні напої на кладовищі.

Не можна займатися новими справами, їх краще відкласти.

Не можна шити, прати і купатися у відкритих водоймах.

Прикмети на 15 червня

Пішов дощ – буде хороший врожай грибів і ягід.

Тумани часто стеляться – буде багато грибів, сильні роси вранці – до родючості.

Соловей співає всю ніч – буде хороша погода.

Сонце за хмари зайшло з вечора – до негоди.

Вночі та вранці вітру не було – день буде сонячним.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.