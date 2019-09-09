Прикмети і свята 9 вересня: що не можна робити в цей день

9 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день краси та День пам'яті преподобного Пімена Великого

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 9 вересня

Міжнародний день краси

Міжнародний комітет естетики і косметології СІДЕСКО проявив ініціативу створення Міжнародного дня краси (International Beauty Day), який відзначається щорічно 9 вересня.

Цей комітет вважається головною міжнародною Асоціацією терапії краси у світі, був заснований в Брюсселі в 1946 році і з тих пір формувався тисячами лікарів по всьому світу, завдяки роботі 33 відділень у багатьох країнах.

День пам'яті преподобного Пімена Великого

Преподобний Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. У молодих ще літах, давши обітницю мовчання і зречення від світу, він став працювати у пустельному скиту біля Діокла. Святий Пімен, проводячи дні і роки в праці та невпинно перебуваючи в молитвах, процвітав в чеснотах чернечих і, з Божою поміччю, мужньо ополчився на невидимого супостата. Преподобний Пімен помер у віці 110 років.

Прикмети 9 вересня

Якщо на горобині ягід залишилося багато, то зима буде милостивою.

Великий врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.

Грім прогримів – тепло протримається ще довго.

Багато жолудів на дубі – до суворої зими.

Якщо всю осінь пити сік з горобини, то взимку ніякі хвороби не страшні.

9 вересня нічого не можна піднімати на перехресті – можуть псування навести.

Краще в цей день гроші не позичати, тому що повернуть їх нескоро.

Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в будинок накличеш.

Не підходить день і для здійснення великих покупок, тому як радості вони не принесуть.

У цей день не можна свататися – до невдалого результату справи.

Народилися 9 вересня

1966 - Адам Сендлер, американський актор, комік.

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