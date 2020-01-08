Прикмети і свята 9 січня: що не можна робити в цей день

9 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Віряни православної церкви в цей день шанують пам'ять апостола первомученика й архідиякона Стефана.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День пам'яті апостола первомученика й архідиякона Стефана

Стефан був євреєм-елліністом. За силу слова і віру в Христа його призначили архідияконом. Стефан почав вести проповіді в Єрусалимі. Він був схоплений і в суді його й засудили до смерті у вигляді закидання камінням. Коли на мученика обвалився град каменів, він промовив молитви до Господа і той прийняв його душу, тим самим показуючи його чистоту перед ним.

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Прикмети 9 січня

Якщо вночі місяць забарвився в червоний колір, то ранок буде теплим і сніжним.

Якщо на Степанову працю пішов снігопад, то в лісах буде багато грибів і ягід.

Якщо іній вкрив гілки дерев, то урожай зерна буде багатим.

Якщо опустився туман, то скоро настане тепло.

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Народились 9 січня

1970 - Лара Фабіан, бельгійська співачка.

1982 - Кетрін, дружина принца Вільяма.

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