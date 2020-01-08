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8 січня • оновлено в 21:41
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Прикмети і свята 9 січня: що не можна робити в цей день

2.8т
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9 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Віряни православної церкви в цей день шанують пам'ять апостола первомученика й архідиякона Стефана.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 9 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

День пам'яті апостола первомученика й архідиякона Стефана

Стефан був євреєм-елліністом. За силу слова і віру в Христа його призначили архідияконом. Стефан почав вести проповіді в Єрусалимі. Він був схоплений і в суді його й засудили до смерті у вигляді закидання камінням. Коли на мученика обвалився град каменів, він промовив молитви до Господа і той прийняв його душу, тим самим показуючи його чистоту перед ним.

Прикмети і свята 9 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 9 січня

  • Якщо вночі місяць забарвився в червоний колір, то ранок буде теплим і сніжним.

  • Якщо на Степанову працю пішов снігопад, то в лісах буде багато грибів і ягід.

  • Якщо іній вкрив гілки дерев, то урожай зерна буде багатим.

  • Якщо опустився туман, то скоро настане тепло.

Прикмети і свята 9 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народились 9 січня

1970 - Лара Фабіан, бельгійська співачка.

1982 - Кетрін, дружина принца Вільяма.

Прикмети і свята 9 січня: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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